طيران الإمارات توقع اتفاقية شراكة مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت طيران الإمارات والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA اليوم عن توقيع عقد شراكة تسويقية عالمية لعدة السنوات، أصبحت بموجبها طيران الإمارات شريك الخطوط الجوية العالمية الرسمية للرابطة، بالإضافة إلى "شريك الاسم" لأول مسابقة لكأس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA، التي كان اسمها مسابقة كأس "إن-سيزون". كما أصبحت طيران الإمارات أول شريك على الإطلاق لقمصان الحكام في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وباعتبارها أول شريك اسم، سيصبح اسم المسابقة "كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية"، وسوف يظهر شعار واسم الناقلة العالمية على شعار المسابقة الجديدة، إلى جانب الترويج للعلامة التجارية المشتركة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية للرابطة، واللافتات داخل الملعب خلال مباريات نصف نهائي مسابقة كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ومباريات البطولة بدءاً من الموسم المقبل.

كما سيظهر شعار طيران الإمارات أيضاً على قمصان حكام دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بدءاً من مباراة "كل النجوم 2024 All Star Game"، التي ستقام يوم الأحد 18 فبراير الجاري.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نفخر بهذه الشراكة التسويقية العالمية مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ذلك أن هذه اللعبة تحظى بشعبية كبيرة حول العالم. ومن هذا المنطلق فنحن متحمسون للعمل مع أحد أكثر الدوريات الاحترافية المرموقة عالمياً، إذ يشكّل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إضافة قيّمة لمحفظة رعاياتنا، ويتيح لنا التواصل مع قاعدة جماهيرية عالمية واسعة، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تشكّل اللعبة عنصراً رئيسياً مهما في الثقافة الرياضية".

من جانبه، قال مارك تاتوم نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية والرئيس التنفيذي للعمليات: "نشارك طيران الإمارات الالتزام بجذب المشجعين في جميع أنحاء العالم بطرق جديدة ومبتكرة. وفيما تواصل كرة السلة انتشارها باعتبارها الرياضة الأسرع نمواً على مستوى العالم، فإن من شأن هذا التعاون أن يسلّط الضوء على إثارة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمام ملايين المسافرين مع طيران الإمارات كل عام".

وسوف تتيح هذه الرعاية لطيران الإمارات حضوراً في فعاليات الدوري الأخرى، حيث ستتواجد كشريك في فعالية NBA Crossoverالحدث التفاعلي للجمهور في مباراة "كل النجوم"، وكشريك مُقدِّم لمشروع NBA Finals Legacy ، الذي يتضمن التزام مراكز NBA Cares Live, Learn, or Play الجديدة في كل سوق لفريق NBA Finals. كما ستبرز علامة طيران الإمارات التجارية أيضاً عبر اللافتات الافتراضية داخل الملعب وأعلى اللوحة الخلفية خلال مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التي تُبثّ على المستوى الوطني، بدءاً من مباراة "كل النجوم 2024".

ومن المقرر أن تقام مباراة "كل النجوم" رقم 73 في جينبريدج فيلدهاوس في إنديانابوليس بولاية إنديانا وستنقل إلى الجمهور في 214 دولة ومنطقة بـ60 لغة، وذلك عبر شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسوف يظهر شعار طيران الإمارات أيضاً على قمصان جميع الحكام في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات WNBA، بدءاً من موسم 2025، ودوري NBA G League، بدءاً من موسم 2024-2025.\

وستتواصل طيران الإمارات مع جمهور دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA في جميع أنحاء العالم كشريك في مباريات NBA عالمية مختارة قبل وخلال الموسم ومن خلال فعاليات الجمهور التفاعلية للدوري، بما في ذلك NBA District وNBA House.

كما سيستمتع الجمهور بمشاهدة محتوى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على جميع رحلات طيران الإمارات عبر محتوى نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يتضمن أفلاماً وثائقية طويلة ومعلومات عن اللاعبين ومقابلات حصرية وغيرها.

وسوف تتيح الشراكة أيضاً لعشاق كرة السلة شراء مجموعة واسعة من المنتجات الرسمية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مثل كرات السلة والملابس الرياضية والمقتنيات التذكارية القديمة، على أن يتم إطلاق بعض عمليات التعاون ذات العلامات التجارية المشتركة في وقت لاحق من هذا العام. وسوف تباع البضائع في متجر طيران الإمارات الرسمي في المقر الرئيسي لطيران الإمارات في دبي وعبر الإنترنت على www.emirates.store حيث يمكن توصيلها إلى جميع أنحاء العالم. كما يمكن لأعضاء سكاي واردز من طيران الإمارات أيضاً استخدام أميالهم لشراء منتجات من هذه المجموعة.

يُذكر أن طيران الإمارات تدعم كرة السلة في المنطقة منذ نحو 30 عاماً، حيث تساعد على التواصل مع عشاق هذه الرياضة الشعبية في لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منصة لتسليط الضوء على أفضل وألمع النجوم.

وتشمل محفظة الرعاية العالمية لطيران الإمارات شراكات مع أفضل الأندية الرياضية والبطولات والفعاليات الثقافية رفيعة المستوى وغيرها الكثير. ومن شأن ارتباط طيران الإمارات بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أن يدعم جهود الناقلة للوصول إلى قاعدة جماهيرية ضخمة في الولايات المتحدة والعالم من خلال الشغف المشترك برياضة كرة السلة.

وتوفر طيران الإمارات حالياً خدماتها إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة، هي: مطار بوسطن لوجان الدولي BOS، ومطار جون إف كنيدي الدولي في نيويورك JFK، ومطار لوس أنجلوس الدولي LAX، ومطار جورج بوش الدولي في هيوستن IAH، ومطار شيكاغو أوهير الدولي ORD، ومطار واشنطن دالاس الدولي IAD، ومطار سياتل تاكوما SEA، ومطار نيوآرك ليبرتي الدولي EWR، ومطار دالاس فورت وورث DFW، ومطار سان فرانسيسكو الدولي SFO، ومطار ميامي الدولي MIA ومطار أورلاندو الدولي MCO.

طيران الإمارات

طيران الإمارات أكبر ناقلة دولية في العالم، وتشغل أكبر أسطول من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 ذات الجسم العريض، وتخدم 140 مدينة في القارات الست عبر مركزها في دبي. وتحظى الناقلة بتقدير العملاء، بفضل تميّز منتجاتها وجودة خدماتها الرائدة في الصناعة على الأرض وفي الأجواء، التي يقدمها عاملون شغوفون ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية. وتدعم طيران الإمارات المجتمعات المحلية التي تخدمها في جميع أنحاء العالم، وتجمع الناس معاً من خلال محفظتها الواسعة من أنشطة الرعاية الدولية الرياضية والثقافية والتجارية.

الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية

الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA هي منظمة رياضية وإعلامية عالمية مهمتها تسخير قوة رياضة كرة السلة لإلهام الناس وتعزيز تواصلهم في كل مكان. وتتمحور الرابطة الوطنية لكرة السلة حول خمس بطولات رياضية احترافية: NBA، وWNBA، وNBA G League، وNBA 2K League، وBasketball Africa League، وقد رسّخت NBA حضوراً دولياً كبيراً من خلال الألعاب والبرامج المتاحة في 214 دولة ومنطقة ناطقة بأكثر من 60 لغة، ومنتجات للبيع في أكثر من 200 دولة ومنطقة في القارات الست. وضمت قوائم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في بداية موسم 2023-24 رقماً قياسياً بلغ 125 لاعباً دولياً من 40 دولة ومنطقة. وتتضمن أصول NBA Digital تلفزيون NBA وNBA.com وتطبيق NBA وNBA League Pass. وأنشأت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA واحداً من أكبر مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، بأكثر من 2.3 مليار إعجاب ومتابع على مستوى العالم عبر جميع الدوريات ومنصات الفرق واللاعبين. وتتعاون NBA Cares، وهي منصة NBA للمسؤولية الاجتماعية العالمية، مع منظمات مجتمعية مشهورة حول العالم للتعامل مع قضايا اجتماعية مهمة في مجالات التعليم والدمج وتنمية الشباب والأسرة والصحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز