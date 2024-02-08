دبي تشهد انطلاقة طواف الإمارات للسيدات 2024 اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم الخميس، النسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات 2024، والذي يقام بمشاركة 120 من نخبة المتسابقات العالميات، يمثلن 20 فريقاً عالمياً. وينطلق الطواف بالمرحلة الأولى «مرحلة دبي» برعاية مجلس دبي الرياضي، إذ تأتي الانطلاقة من حديقة دبي للزهور «دبي ميراكل غاردن» وينتهي عند دبي هاربور لمسافة 122 كلم.

ويمر الطواف على أبرز المعالم السياحية والاستثمارية في إمارة دبي، بداية من مدينة دبي الرياضية، ومسار القدرة للدراجات، وبحيرة فلامينجو، ومدينة جميرا، وغيرها، ليصل الطواف إلى نقطة الختام في دبي هاربور.

وعقد مجلس أبوظبي الرياضي مؤتمراً صحفياً، أمس، بمقر نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، بحضور 6 من المتسابقات العالميات المشاركات في الطواف للحديث عن تطلعاتهن واستعداداتهن للسباق.

صدارة

وتتصدر البلجيكية لوتي كوبيكي من فريق إس دبي ووركس الهولندي، والفائزة بسباق الطريق في بطولة العالم في بريطانيا 2023، أبرز المرشحات للقب طواف الإمارات، إذ نجحت في الفوز بترتيب النقاط في طواف فرنسا العام الماضي، والمركز الثاني في التصنيف العام للسباق، وتعليقاً على مدى جاهزيتها لطواف الإمارات، قالت كوبيكي: «قد أكون في وضع ليس بنفس القوة التي كنت عليها في طواف فرنسا 2023، إلا أنني جاهزة لخوض السباق هنا في الإمارات، ومحاولة الفوز بالتصنيف العام».

عبور

وأكدت الإيطالية إليزا لونغو بورغيني من فريق ليدل تريك الأمريكي، وحاملة لقب النسخة الأولى من طواف الإمارات، أن الفوز بطواف الإمارات العام الماضي شكل أفضل ذكرياتها في 2023، لا سيما لحظة فوزها وعبورها خط النهاية بجانب زميلتها في الفريق على قمة جبل حفيت، وقالت: «كان إحساساً رائعاً الاحتفال معاً على خط النهاية، الفوز مثل أجمل ذكرياتي العام الماضي، لحسن الحظ تمكنت من العودة بعد غياب نحو 7 أشهر من عدم المشاركة في السباقات للإصابة، ولكني أشعر أني في صحة جيدة الآن».

لقب

وقالت الإيطالية سيلفيا بيرسيكو من فريق الإمارات القابضة: «يعتبر السباق بمثابة تحد كبير بالنسبة لنا لأننا نمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، سنحاول الفوز في كل مرحلة، للتتويج باللقب في النهاية، خاصة وأن فريق الإمارات القابضة يعد نموذجاً لفرق الدراجات للسيدات هنا في الإمارات، وأعتقد أن العديد من الفتيات من عشاق هذه الرياضة يتابعوننا بشكل كبير».

سعادة

من جهتها، أعربت الإسبانية مافي غارسيا من فريق العلا جايكو الأسترالي عن سعادتها بالمشاركة في طواف الإمارات للسيدات للمرة الأولى، وقالت: «أشعر بسعادة كبيرة للتواجد هنا في الإمارات والمشاركة في النسخة الثانية للطواف، بالطبع سأحاول بذل قصارى جهدي للفوز بإحدى مراحل السرعة.

حلم

وقالت الهولندية لورينا ويبيس، من فريق إس دي ووركس: «أحلم بارتداء القميص الأحمر وتصدر التصنيف العام خلال مشاركتي الثانية في طواف الإمارات، فزت بالمرحلة الثالثة في العام الماضي، وبالطبع أسعى للفوز مع الفريق بأكبر عدد من مراحل السرعة، أعتقد أن المنافسة ستكون شديدة بين جميع الفرق».

مسيرة

بدورها، أبدت الكندية أليسون جاكسون من فريق إي إف إيديوكيشن الأمريكي، تحمسها للمشاركة في الطواف، وأكدت أن مسيرتها تغيرت بعد تحقيقها أداء أفضل خلال عام 2023، والفريق يدخل السباق بهدف الفوز.

وقالت: «السباق يمثل خطوة كبيرة نحو زيادة عدد السيدات الممارسات لرياضة ركوب الدراجات، مما يساعد على الترويج للرياضة بشكل عام، حضرت مبكراً إلى الإمارات للتحضير للطواف».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز