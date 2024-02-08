مباراتان في بطولة «اومورفيا» للبولو بملاعب غنتوت اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشهد ملاعب نادي غنتوت اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر اليوم استئناف مباريات بطولة (اومورفيا) الأولى للبولو التي ينظمها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، والتي انطلقت مبارياتها أول من أمس والتي تشهد إقامة مباراتي الدور نصف النهائي على ضوء نتائج الجولة الافتتاحية للبطولة التي شهدت فوز فريق أبوظبي بولو المتصدر الأول على فريق (ايه ام بولو) بنتيجة 5 - 4، كما فاز فريق الفيصل بولو الوصيف على فريق انكورا بولو الثالث في الترتيب العام بنتيجة 9 أهداف مقابل 8 أهداف ونصف، كما استطاع فريق الإمارات بولو تحقيق الفوز على فريق غنتوت بولو بنتيجة 8 أهداف مقابل7 أهداف ونصف وأدار مباريات الجولة الافتتاحية التي شهدت تسجيل 42 هدفاً، مع الطاقم الدولي الأرجنتيني المكون من جاسون ديكسون وماتياس وبيتر رأيت.

وعلى ضوء نتائج الجولة الأولى الافتتاحية يلتقي عصر اليوم في المباراة الأولى فريقا أبوظبي بولو المتصدر بقيادة فارس اليبهوني وصالح الجزيري الذي يشارك لأول مرة بملاعب غنتوت مع فريق انكورا بولو الرابع، وفي الرابعة والنصف يتقابل فريق الفيصل بولو الثاني مع فريق الإمارات بولو الثالث في الترتيب العام، بينما يلعب في الثالثة من عصر يوم الأحد المقبل 11 فبراير الحالي في ختام البطولة فريق غنتوت بولو مع فريق AM بولو لتحديد المركزين الخامس والسادس والتي تعقبها في الرابعة والنصف المباراة النهائية التي تجمع بين الفريقين الفائزين من جولة اليوم في الدور نصف النهائي.

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