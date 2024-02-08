«النوف للمحامل الشراعية» ينطلق السبت في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، «سباق النوف» للمحامل الشراعية 43 قدماً السبت المقبل في أبوظبي «حسب الأحوال الجوية».

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق، ويتوقع أن يصل عدد المحامل المشاركة فيه إلى أكثر من 100 محمل شراعي.

وينطلق السباق من منطقة شرق السعديات لمسافة 18 ميلاً بحرياً، نحو خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.

وأكمل فريق العمل بالنادي الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية، التي تستوعب المشاركة الكبيرة التي تتميز بها السباقات التراثية بشكل عام، وسباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً بشكل خاص، وهي الفئة الوسطى من المحامل الشراعية التي تستقطب البحارة لفئتي الشباب والكبار.

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