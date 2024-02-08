راشد بن دلموك يتوج أبطال السباق التأهيلي في مدينة دبي الدولية للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توج الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أنجال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الفائزين في السباق التأهيلي الذي أقيم يوم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم لمسافة 80 كلم، وتم على هامش السباق تكريم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعد مشاركته في السباق مع أنجاله الشيخة شيمة والشيخ محمد والشيخ حمد.

حضور

وشهد السباق الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل في مملكة البحرين، وعدد من المهتمين برياضة الفروسية عموماً وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص.

واستقبلت مدينة دبي الدولية للقدرة أعداداً كبيرة من المشاركين في السباقين التأهيلين لمسافة 80 كلم و40 كلم اللذان أقيما يوم أمس، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين 353 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة والخليج.

ترقب

واستضافت مدينة دبي الدولية للقدرة مجموعة من السباقات التأهيلية قبل بدء العد التنازلي للحدث الكبير، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي سينطلق بعد نحو أسبوعين، ويشتمل على 4 سباقات وهي: كأس السيدات يليه كأس الإسطبلات الخاصة، ثم كأس «جميلتي» للأفراس قبل الوصول إلى المحطة الختامية الأبرز كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم، والذي سيكون محط أنظار العالم.

اعتماد

من جهة أخرى، اعتمد نادي دبي للفروسية الموعد الجديد لسباق كأس حتا للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وسيقام السباق يوم 6 مارس المقبل بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً اليوم.

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