«الشارقة» يفتتح مشواره بدوري رجال اليد بالفوز على «الجزيرة»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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دشن فريق كرة اليد بنادي الشارقة مشواره في مسابقة دوري أقوياء اليد التي يحمل لقبها في آخر 7 مواسم متتالية، بالفوز على مضيفه فريق الجزيرة بنتيجة (33 - 29)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس، على صالة نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، ضمن مؤجلات الجولة الأولى لنادي الشارقة من المسابقة، حيث لم يلعب الشارقة أية مباراة في الدوري العام الذي انطلق 20 نوفمبر الماضي وشهد إقامة 4 جولات حتى الآن، بينما تغيب الشارقة بسبب مشاركته في بطولة الأندية الآسيوية بالكويت خلال نوفمبر الماضي، ثم توقفت المسابقة لمدة 70 يوماً على خلفية مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية بالبحرين.

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