أنس جابر تفوز على رادوكانو وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تأهلت النجمة التونسية أنس جابر إلى الدور ربع النهائي من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، التي تقام بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وصعدت جابر المصنفة السادسة عالمياً إلى ربع النهائي بعد فوزها، اليوم الأربعاء، على البريطانية إيما راديكانو بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و 6-1، لتواجه في ربع النهائي، البرازيلية بياتريس مايا حداد المصنفة 13 عالمياً بعد غد الجمعة.

وصعدت حداد للدور التالي بعد تخطي البولندية ماجدا لينيت، اليوم، بمجموعتين مقابل مجموعة 7-6، و6-7، و6-1 في مباراة ملحمية استمرت لأكثر من ساعتين.

وفاجأت الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 26، اليونانية ماريا سكاري المصنفة 9 عالميا، ونجحت في إقصائها من البطولة بالفوز بمجموعتين دون مقابل 6-2، و6-1، لتواجه الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 14، والتي فازت في الدور ذاته على الأمريكية أشلين كروجر بمجموعتين 6-3، و7-5.

وتستكمل غداً الخميس مواجهات دور الثاني للبطولة بأربعة مواجهات، إذ تلتقي التشيكية باربورا كرجتشيكوفا مع الإسبانية سارا سوريبس تورمو، وتلعب الأوكرانية أنهيلينا كالينينا مع الروسية ليودميلا سامسونوفا، والإسبانية كريستينا بوكشا مع البريطانية هيذر واتسون.

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