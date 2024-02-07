مزود بأحدث الأنظمة والمعدات.. مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تطلق مركزاً علمياً لبحوث وتطوير الأداء الرياضي

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

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أطلقت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة «المركز العلمي لبحوث وتطوير الأداء الرياضي»، المجهز بأحدث أنظمة ومعدات تقييم الأداء، والذي يمنح المرأة الرياضية قواعد علمية مبنية على البحوث والدراسات لتنمية المهارات والحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، ويضم خبراء ومتخصصين في علوم الرياضة من تخصصات «فسيولوجيا الرياضة» و«علم النفس الرياضي» و«التغذية الرياضية» و«علوم الإحصاء» وغيرها من التخصصات التي تخدم الرياضة والمرأة الرياضية بشكل خاص.

من الهواية إلى الاحتراف



جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الدولي "تألّق: رياضة المرأة في الشارقة من الهواية إلى الاحتراف"، الذي نظمته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تحت عنوان "المؤتمر الدولي الأول للطب وعلوم رياضة المرأة: رؤية مستقبلية للتأسيس والتطوير والإنجاز"، تزامناً مع النسخة السابعة، من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024.

أهداف تلبي تطلعات الرياضة النسائية

ويهدف المركز إلى توحيد معايير استكشاف المواهب في كل اختصاص رياضي بناء على اختبارات بدنية وفيزيولوجية لمعرفة نقاط قوة المنتسبات لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعلوم الإحصاء، وانتقاء اللاعبات من ذوات القدرات المميزة وتوجيههن إلى مختلف الاختصاصات في سن مبكرة، إلى جانب تركيز وتحليل قاعدة بيانات شاملة لكل اللاعبات، وإعداد دراسات علمية لتطوير الأداء الرياضي، كما يسعى المركز إلى إبرام مذكرات تعاون مع مؤسسات بحثية محلية ودولية لنقل الخبرة والمعرفة وتطوير الكادر العلمي.



إنجاز محفز لتنمية رياضة المرأة

وحول إطلاق المركز وأهدافه، أكدت حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن المركز يأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتكريماً للمكانة التي وصلتها المرأة واستثماراً للمنجزات التي راكمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال العمل على هذه البطولة والعمل اليومي عبر برامجها ونشاطاتها.

وقالت: سيعمل المركز على متابعة منتسبات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لتقييم الأداء والإمكانيات والاحتياجات، وستكون مهمته المركزية توحيد معايير ومقاييس اكتشاف اللاعبات من ذوات الخبرات المتميزة في سن مبكرة، إلى جانب تقديم التوصيات التي تحافظ على سلامتهن وتخدم مسيرتهن الرياضية، وذلك من خلال اختبارات بدنية وفسيولوجية لمعرفة نقاط قوة وضعف أداء المنتسبات، بالإضافة إلى فحص وأخذ قياسات الفئات العمرية في مجتمع إمارة الشارقة من عمر 7 حتى 15 سنة، وإنجاز الدراسات العلمية وبناء الشراكات مع جهات بحثية علمية محلية وعالمية لتبادل الخبرات.

وأضافت: نأمل أن نرى هذه المبادرات في قطاع الرياضة ورياضة المرأة بشكل خاص في كل مكان من بلداننا العربية، فالبطلات اللاتي يخضن غمار البطولة كنز وثروة بشرية من أثمن وأكثر الثروات استدامة على وجه الأرض.

إعداد دراسات بحثية وحضور مؤتمرات دولية

ويتولى «المركز العلمي لبحوث وتطوير الأداء الرياضي» مهام إنجاز الدراسات والبحوث العلمية، كما يشارك في الندوات والمؤتمرات الدولية في علوم الرياضة، بهدف التعريف بالإنتاج العلمي لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والوقوف على مستجدات آخر الأبحاث العلمية، إلى جانب إعداد وتنظيم الورش العلمية سعياً إلى نشر الوعي والممارسة السليمة لتطوير الأداء الرياضي الأمثل.

«طائرة سيدات الأندية العربية 2024» تعود للتحليق بأربع مواجهات ساخنة

تتواصل غداً (الخميس)، منافسات الكرة الطائرة على صالة نادي خورفكان للألعاب الرياضية بأربع مواجهات ساخنة في إطار فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

تحد سوري كويتي



المواجهة الأولى تجمع بين فريقي تل درة السوري ونادي سلوى الصباح الكويتي عند التاسعة صباحاً، ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي تضم بجانبهما دي لاسال الأردني والشارقة الإماراتي في مواجهة من العيار الثقيل، حيث يتصدر فريق سلوى الصباح الكويتي ترتيب المجموعة بست نقاط و150 نقطة للأشواط وعليه 93 نقطة وقدم أوراقه كفريق مرشح للتويج بلقب النسخة السابعة في الكرة الطائرة

تطلعات تل درة

أما فريق تل درة السوري فرغم عروضه الجيدة في المسابقة في الجولات الماضية إلا أنه خسر مباراتيه بفوارق بسيطة في نقاط الأشواط، حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة بخسارتين وله 103 نقاط وعليه 150 نقطة ويعمل على الفوز وتحسين ترتيبه في المجموعة لتجنب مواجهة متصدر المجموعة الأولى فريق سبورتنج المصري المرشح بقوة للتويج باللقب.





المتصدر وغريمه



وفي المباراة الثانية في تمام الحادية عشرة صباحاً وضمن مباريات المجموعة الأولى يلتقي فريقا سبورتنج المصري وأكاد عنكاوا العراقي في مواجهة تحمل في طياتها الكثير من التحديات، حيث يخوض فريق سبورتنج المصري المواجهة وهو محكم قبضته على صدارة المجموعة وله ست نقاط من انتصارين وله 150 نقطة وعليه 85 نقطة ويعمل على مواصلة تقديم عروضه الجيدة والحفاظ على صدارة المجموعة، فيما يعمل فريق أكاد عنكاوا العراقي الذي يحتل المركز الثالث على الفوز على متصدر مجموعته بفارق كبير من النقاط يضاعف حظوظه في احتلال المركز الأول أو الثاني، وهو ما يضمن له مواجهات سهلة في الدور الثاني من المسابقة.

المواجهة الثالثة

وفي المباراة الثالثة وضمن المجموعة الأولى يلتقي فريقا بيبلوس اللبناني وأكاديمية فاطمة بنت مبارك عند الواحدة بعد الظهر، وكلاهما يتطلع إلى موقع أفضل في ترتيب المجموعة، خصوصاً فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الذي مُني بخسارتين وله 109 نقاط وعليه 172 ولا بديل له سوى الفوز لمغادرة الترتيب الأخير في المجموعة.

أما فريق بيبلوس اللبناني فموقفه أفضل من غريمه في مواجهة اليوم، حيث يحتل المركز الثاني بفارق نسبة ونقاط الأشواط عن أكاد عنكاوا العراقي صاحب المركز الثالث وله فوز وحصيلته من نقاط الأشواط 126 وعليه 132 وفوزه يجعله يقترب من تصدر مجموعته وتجنب الحسابات الصعبة في الدور الثاني.



تطلعات شرقاوية



أما المواجهة الرابعة والأخيرة ضمن مباريات الغد ستكون في تمام الثالثة عصراً، وتجمع بين دي لاسال الأردني ونادي الشارقة لرياضة المرأة الإماراتي ضمن مباريات المجموعة الأولى وهي غاية في الأهمية للفريقين، حيث تأمل لاعبات فريق الشارقة لرياضة المرأة الإماراتي تعويض خسارتهن الماضية أمام لاعبات سلوى الصباح وانتزاع صدارة المجموعة منه.

فيما يعمل فريق دي لاسال على تحسين موقعه في ترتيب المجموعة وهو يدخل المواجهة بطموحات التصدر مع بعض الحسابات في المواجهات الأخرى بحيث تخدمه المباراة الأولى في مجموعته.

علياء ناصر تروي حكايتها مع «الهايكنج» وتحولها إلى «طائرة الشارقة»

تروي علياء ناصر قائدة فريق الشارقة لرياضة المرأة لكرة الطائرة ونجمة الأبيض الإماراتي، حكاية من حكايات الإماراتيات اللاتي لهن القدرة على التميز في كافة ضروب الرياضة ومختلف فنون الإبداع، لتكون نموذجاً للفتاة الملهمة في ملاعب النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

أسرة تنبض بالرياضة



وتوضح علياء ناصر في مستهل حديثها عن تجربتها الملهمة المحفوفة بالمخاطر، أنها نشأت وترعرعت في كنف أسرة تنبض بالرياضة ممارسةً ودعماً وتشجيعاً في مختلف الرياضات، فعلى سبيل والدها «رحمه الله» كان لاعب كرة يد في نادي الشعب في عصره الذهبي، وإخوانها لعبوا كرة القدم في ناديي الشارقة والوصل، وعدد من أعمامها كانوا لاعبي كرة يد في نادي الشعب، وهو الأمر الذي هيأ لها منبتاً رياضياً لنمو رياضية متعددة المواهب.

متعددة المواهب

وتكشف علياء ناصر عن عدد من الرياضات والألعاب التي مارستها باحترافية وحققت فيها إنجازات، حيث إنها كانت لاعبة ألعاب قوى لا يشق لها غبار متخصصة في «الجري – القفز الطويل»، ثم توجهت إلى كرة السلة ليقودها شغفها الرياضي إلى استكشاف الكرة الطائرة وتستقر بها قائدة للاعبات نادي الشارقة الرياضي، وحالياً تمارس بجانب الطائرة على سبيل الاستكشاف والفضول الاحترافي لعبة البادل تنس ولربما تكون واحدة من نجماتها في المستقبل القريب.

تسلق الجبال والهايكنج



وتبوح علياء بحكاياتها مع تسلق الجبال وممارسة رياضة الهايكنج إحدى رياضات السير، ولكنها تختلف عن رياضة المشي، لأن الأولى تتعلق بالمشي على الجبال وبين المناظر الطبيعية بشكل أساسي، وهو ما يحفزها ذهنياً وبدنياً ويساعدها على الجمع بين أكثر من رياضة بامتياز، وأعطاها قوة إرسال في الكرة الطائرة لدرجة أن البعض وصف إرسالها أنه لا يصد ولا يرد لقوته وبات مدخلاً من مداخل الفوز السريع لزميلاتها في نادي الشارقة وأبيض الكرة الطائرة.

ميلاد عربية السيدات



وحول حكايتها مع دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تقول علياء ناصر، إن لها الشرف بأن تكون مشاركة مع طائرة سيدات الشارقة في النسخة الأولى عام 2012 وتوجت حينها مع زميلاتها بأول ألقاب الكرة الطائرة في البطولة التي تحولت إلى أولمبياد عربي تتشرف الشارقة باحتضانها بفضل الرعاية والدعم الكبير من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي نتوجه لها بأسمى آيات الشكر والعرفان لدعمها لرياضة المرأة في الشارقة والإمارات والوطن العربي.

الاحتراف المفقود



وتسرد علياء ناصر حكايتها مع الاحتراف بغصة وحسرة وألم لأنها كانت تمني نفسها بالاحتراف واللعب خارج دولة الإمارات أسوة بلاعبات كرة القدم، لكن حتى الآن هذا الأمر غير متاح للاعبات الكرة الطائرة وهو حلم تتمنى أن يتحقق قبل اعتزالها لعب كرة الطائرة.

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