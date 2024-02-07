مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: النسخة الحالية تشهد انطلاقة جديدة والعوائد تغطي معظم التكاليف

المصدر: وام

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أكد صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، أن النسخة الحالية من البطولة ستكون نقطة انطلاق جديدة، خاصة بعد اعتماد رابطة لاعبات التنس المحترفات لتكون البطولة من فئة 1000 نقطة بصفة دائمة، بما يعد عنصراً محفزا في استقطاب أفضل اللاعبات على مستوى العالم.

وتنطلق فعاليات النسخة 24 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات، خلال الفترة من 18 إلى 24 فبراير الجاري، وتعقبها النسخة 32 لبطولة لرجال خلال الفترة من 26 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل.

وكانت بطولة السيدات تقام بالتناوب بين فئتي 500 نقطة في عام و1000 نقطة في العام التالي، قبل أن تثبت رابطة لاعبات التنس المحترفات (WTA) إقامتها من الفئة الأعلى بصفة مستمرة اعتبارا من هذه النسخة.

وأوضح تهلك، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن هذا التعديل ترتب عليه تأكيد مشاركة 9 لاعبات من بين أفضل 10 لاعبات على العالم في النسخة الجديدة وقال: حتى الأسبوع الماضي كانت أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم، قد أكدن جميعهن مشاركتهن، إلا أن الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الرابعة، اعتذرت بسبب الإصابة، ليصبح عدد المشاركات 9 من بين أفضل 10 لاعبات على العالم.

وأضاف: بالنسبة لباقي اللاعبات فقد ارتفع عددهن إلى 17 لاعبة من بين أفضل 20 لاعبة على العالم، وهو ما يعزز من قيمة ومكانة بطولة دبي.

وأكد تهلك، أن بطولة الرجال أيضا تحظى بمشاركة نخبة من أبطال العالم، يتقدمهم 3 من أفضل 10 على مستوى العالم، هم دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالمياً، وآندري روبليف، المصنف الخامس عالمياً، وهوبرت هوركاتش، المصنف التاسع عالمياً.

وأضاف: علاوة على النجمين الكبيرين ميدفيديف وروبليف، ينضم إليهم النجم الإسكتلندي آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات جراند سلام، وثلاثتهم سبق لهم الفوز بلقب بطولة دبي.

وأوضح مدير البطولة، أن تذاكر مباريات النسخة الجديدة من البطولتين ستشهد ربطها أول مرة، مع إحدى بطاقات الائتمان الشهيرة، التي تمنح أسبقية في الحجز في ظل الإقبال الشديد على حضور المباريات، ومثلما يجرى في بطولات الجولف، وبطولات كأس العالم في كرة القدم.

وأشار إلى أن مجموع الجوائز المالية للبطولتين يبلغ أكثر من 6 ملايين دولار، بمعدل 3 ملايين دولار لكل فئة.

وأكد أن عوائد البطولة من البث والحقوق والتذاكر والرعاة تغطي أغلب مبالغ تكاليفها؛ وقال: تتمتع بطولات سوق دبي الحرة بمكانة مرموقة على خريطة تنس المحترفين في العالم، كما ان لها أهدافاً ترويجيا في نفس الوقت بالنسبة لدولة الإمارات ومدينة دبي.

وأعلن تهلك، أن البطولة بصدد استخدام تكنولوجيا تقنية الخطوط اعتبارا من النسخة المقبلة على الأرجح، مثل الحال في بطولات الجائزة الكبرى.

وأوضح: التقنية الجديدة تعد تطويراً لنظام "التحدي" الموجود حاليا ولكنها ستكون طوال وقت المباراة، وليس بناء على طلب كل لاعب، وبناء على ذلك سيكون هناك حكما رئيسيا واحداً فقط للمباراة، دون الحاجة إلى حكام الخطوط، وهي تقنية مستخدمة فعلا في بطولات "الجراند سلام، وانديانا ويلز وغيرها.

وحول بطاقات الدعوة "الوايلد كارد" التي تمنحها اللجنة المنظمة لعدد من اللاعبات؛ أوضح تهلك، أن العدد الإجمالي تقلص إلى 4 بطاقات فقط بعد ارتفاع فئة البطولة إلى 1000 نقطة؛ وقال : كانت بطاقات الدعوة توجه بشكل استثنائي لخمس لاعبات على مستوى العالم، ولكن بعد تثبيت فئة البطولة، ووفقاً للوائح رابطة لاعبات التنس المحترفات، سيقتصر العدد على 4 فقط.

وأضاف: ندرس حاليا أسماء اللاعبات اللاتي سنوجه إليهن الدعوات، حتى الآن لم يتحددن بعد، ومن المنتظر أن نصل إلى قرار نهائي قبل انطلاق البطولة باسبوع.

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