104 عداءات في انطلاقة "أم الألعاب" في "عربية السيدات 2024"

المصدر: وام

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تنطلق غدا على ملاعب نادي الثقة للمعاقين في إمارة الشارقة منافسات ألعاب القوى ضمن مسابقات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة حالياً في نسختها السابعة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الحالي بمشاركة 560 لاعبة يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة يتنافسن على ألقاب ثمانية ألعاب أولمبية.

وتشهد منافسات "أم الألعاب" مشاركة 104 لاعبات يمثلن 12 دولة عربية على أن تنطلق ضربة البداية في الفترة الصباحية الممتدة بين الساعة التاسعة والنصف حتى الحادية عشرة صباحاً فيما تقام الفترة المسائية بين الرابعة عصراً وحتى الثامنة والربع مساءً.

وشهد الاجتماع الفني للبطولة عرض البرنامج الزمني قبل أن يتم الاستقرار على كافة اللجان الخاصة باللعبة من لجنتي الاحتكام وأهلية اللاعبات كما تم مناقشة كافة الجوانب الفنية والخاصة بالمسابقات.

وقالت التونسية سارة التويبي نائبة رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد العربي نائبة رئيس الاتحاد التونسي إن النسخة الحالية تضم جميع السباقات باستثناء الموانع والماراثون كما أن معظم الدولة المشاركة هي من منطقة الخليج العربي.

وأضافت “ يتوقع لهذه النسخة بزوغ نجمات جدد في ظل غياب العديد من اللاعبات من دول المغرب العربي خصوصاً أننا نطمح لأن تكون المشاركة بأعدادٍ أكبر إلا أن هذه البطولة مخصصة للأندية ما يجعلها تقتصر على أعداد أقل مما لو كانت على مستوى المنتخبات الوطنية”.

ووجهت سارة التويبي الشكر للقائمين على تنظيم الدورة التي تعد أحد أهم الأحداث والدورات المخصصة للاعبات العربيات ومثل هذه المنافسات مهمة للغاية بين فتياتنا لمزيد من الخبرات والكفاءات للمستقبل.

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