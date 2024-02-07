«شراع الإمارات» ينشد التألق في البطولة العربية

المصدر: الكويت - البيان

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يشارك منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث في منافسات البطولة العربية السادسة عشرة للشراع الحديث 2024 والتي انطلقت في دولة الكويت الشقيقة أمس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل بإشراف لجنة الشراع والتجديف والكاياك والكايت بورد الكويتية تحت مظلة الاتحاد العربي للشراع.

ويرأس وفدنا في الكويت محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع الحديث ويضم نخبة من نجوم ونجمات الرياضة ممن حققوا إنجازات رائعة في المشاركات يتقدمهم بطلنا الصاعد خليفة الرميثي صاحب ذهبية اوبتمست الدورة العربية وبطلتنا ضحى البشر صاحبة برونزية منافسات الكا 6 في الدورة العربية إضافة إلى أبطالنا حمزة آل علي (الكا 7) ومحمد الحمادي (الكا 6) وعبدالرحمن البحري (اوبتمست) ويرافق المنتخب المدرب سعود المعينة وزهير اللباط المدير الفني.

وقال محمد عبدالله العبيدلي إن المشاركة تأتي في إطار خطط الاتحاد للمشاركة في مختلف البطولات وتحقيق النجاحات من خلال عناصر المنتخبات الوطنية والتي أثبتت علو كعبها في العديد من المشاركات أخرها تحقيق 5 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة والتي أقيمت في الجزائر شهر أغسطس الماضي.

متابعة وتشجيع

ووجه العبيدلي الشكر الجزيل إلى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث على المتابعة والتشجيع المستمر للمنتخبات الوطنية مثمناً الدعم الكبير من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية وكذلك الدور الرائد للأندية وفي مقدمتها نادي أبوظبي للرياضات البحرية لرعايته المواهب الوطنية وتأهيلها للمواعيد الكبرى.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث أن منافسات البطولة العربية السادسة عشرة للشراع الحديث ستنطلق في مقر النادي البحري الرياضي الكويتي في مدينة المسيلة حيث تشمل السباقات التنافس عبر فئات قوارب اوبتمست ناشئين تحت (15 سنة) وقوارب (الكا 4 و6 و7) مبيناً أن الحدث يشهد مشاركة واسعة وغير مسبوقة، حيث يشارك 75 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 دولة هي: الإمارات والكويت والبحرين والسعودية وقطر وعمان وفلسطين والأردن والعراق والجزائر وتونس والسودان وليبيا.

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