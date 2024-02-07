كاظمة يتخطى شباب الأهلي ويتأهل في سلة غرب آسيا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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خسر شباب الأهلي من كاظمة الكويتي بنتيجة 91 - 83 في الجولة الخامسة من كأس السوبر لأندية غرب آسيا لكرة السلة، في المباراة التي جرت مساء أمس الثلاثاء بصالة سعيد بن مكتوم بالممزر، وبهذه النتيجة يكون كاظمة الكويتي حقق ما هو مطلوب منه في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات «منطقة الخليج» حيث ضمن مقعده في الدور المؤهل للدور نصف النهائي بعدما ضمن المركز الثالث في المجموعة الثانية، وقد يختتم هذا الدور في المركز الثاني في حال فوزه في الجولة الأخيرة على الشمال القطري.

وفي تفاصيل المباراة تألق لاعب الارتكاز الأمريكي كلينت شابمان وأحرز الثنائية المزدوجة لمصلحة كاظمة بواقع 21 نقطة و21 متابعة، ومن جانب شباب الأهلي، كان الأمريكي نيك مينيراث الأفضل بواقع 22 نقطة و11 متابعة، وكان نقطة قوة كاظمة تحت السلة، حيث أحرز الفريق 42 نقطة، كما كان لدكة البدلاء دور كبير بتسجيلهم 27 نقطة.

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