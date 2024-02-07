خطة متكاملة لمرحلة دبي في طواف الإمارات العالمي للسيدات غداً

المصدر: وام

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وضع فريق عمل "طواف الإمارات" مرحلة دبي خطة متكاملة لمسار طواف الإمارات العالمي للسيدات للدراجات الهوائية بتوقيتاته الزمنية، لضمان انسيابية حركة المركبات في المناطق المتنوعة التي سيمر بها موكب الطواف في دبي غداً الخميس.

ومن خلال التنسيق بين مرحلة دبي (مجلس دبي الرياضي، شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي) مع مجلس أبوظبي الرياضي، تم اختيار مناطق المرور بعناية لأبرز أجمل المناطق السكنية والمعالم السياحية والاستثمارية التي تتميز بها دبي.

وتعد مرحلة دبي المرحلة الأولى من هذا الطواف العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط التي تنطلق من ميراكل جاردن وصولًا إلى دبي هاربر، وتمتد لمسافة 122 كيلومترا بمشاركة 20 فريقًا، وتستمر قرابة 3 ساعات و40 دقيقة.

كما تم وضع الترتيبات اللازمة لضمان مرور اللاعبات وطواقم التحكيم وتأمين السباق وأيضًا السيارات المرافقة في المناطق انطلاقًا من نقطة البداية وهي حديقة دبي للزهور (ميراكل جاردن).

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