28 ميدالية لأبطال الإمارات في ختام ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين

المصدر: الشارقة-البيان

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أُسدل الستار على منافسات ملتقى الشارقة الدولي الـ12 لألعاب القوى للمعاقين، الذي نظّمه نادي الثقة للمعاقين، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، بمشاركة 291 لاعباً ولاعبة من 38 دولة.

نجح أبطال الأندية الإماراتية في انتزاع 28 ميدالية ملونة، بواقع 9 ذهبيات، و6 فضيات و13 برونزية.

حيث حقّق نادي خورفكان للمعاقين 13 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات، وفضيتين، و6 برونزيات، كما فاز نادي الثقة للمعاقين بـ7 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية و4 برونزيات، كما حقق نادي دبي لأصحاب الهمم 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزية، وحصد نادي أبوظبي لأصحاب الهمم 3 ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين.

العراق في الصدارة

وتصدر العراق منافسات الملتقى بـ32 ميدالية ملونة بواقع 14 ذهبية، و10 فضيات و8 برونزيات، وحصدت تايلاند 13 ميدالية ملونة بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، وفازت موريشيوس بـ11 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات، وبرونزيتين، وحققت الكويت 17 ميدالية ملونة وهي 5 ميداليات ذهبية و8 فضيات و4 برونزيات.

ختام ناجح للاعبي الإمارات

وفي منافسات اليوم الأخير من الملتقى، حقق لاعب نادي الثقة للمعاقين أحمد الحوسني الميدالية البرونزية في منافسات رمي الرمح كرسي متحرك رجال فئة f33/34، وحقق عمير يونس لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم الميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح كرسي متحرك رجال فئة f53/54/55، كما حصد لاعب نادي خورفكان للمعاقين عبدالله المصباحي الميدالية البرونزية.

وحقق اللاعب راشد أحمد الزيودي من نادي خورفكان للمعاقين، الميدالية البرونزية عن منافسات رمي الرمح كرسي متحرك رجال فئة f56/57، وحققت لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم، إنصاف النعيمي الميدالية الفضية عن منافسات رمي الجلة كرسي متحرك سيدات فئة f34، ونالت لاعبة نادي أبوظبي لأصحاب الهمم عفراء بن ضاوي الميدالية البرونزية. وحققت اللاعبة خديجة السويدي من نادي أبوظبي الميدالية البرونزية عن منافسات رمي الرمح سيدات فئة f13/37/40/46/64.

أرقام قياسية عالمية

وفي منافسات اليوم الأخير، حقق الكثير من اللاعبين أرقاماً قياسية عالمية، إذ حقق اللاعب البلجيكي ماكسيم كارابين رقماً قياسياً في منافسات 400 م جري رجال فئة t52، وحققت اللاعبة الأمريكية تاتيانا مكفادين رقماً قياسياً في منافسات 400 م جري سيدات فئة T54، كما حققت اللاعبة السويسرية كاترين ديبرونر رقماً قياسياً في منافسات 500 م جري سيدات فئة T53.

أرقام قياسية إفريقية وأمريكية

وحققت لاعبة موريشيوس ماري إيمانويلي رقماً قياسياً إفريقياً في منافسات 500 م جري سيدات فئة T54، وحققت اللاعبة الأمريكية تاتيانا مكفادين رقماً قياسياً أمريكياً في منافسات 400 م جري سيدات فئة T54.

أرقام قياسية أوروبية

وعلى صعيد الأرقام القياسية الأوروبية، حقق اللاعب البلجيكي ماكسيم كارابين رقماً قياسياً في منافسات 400 م جري رجال فئة t52، وحققت مواطنته ليا بايكولا رقماً قياسياً في منافسات 400 م جري سيدات فئة T54، كما حققت اللاعبة السويسرية كاترين ديبرونر رقماً قياسياً في منافسات 500 م جري سيدات فئة T53.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، إنّ رياضة المعاقين محظوظة بالقيادة الرشيدة التي هيّأت كل عوامل النجاح لها بغية الوصول إلى منصات التتويج وحصد الألقاب، موجهاً الشكر إلى كل الجهات والهيئات والمؤسسات الراعية لهذا الملتقى، مثمناً النتائج الرائعة التي حققها لاعبو ولاعبات الإمارات، مشيراً إلى أنّ أبطال الإمارات عند حسن الظن دائماً، مشيداً بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعبون وسط نخبة من أبطال العالم.

وأعرب اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، عن سعادته بالتواجد في اليوم الختامي للملتقى، الذي يشارك فيه 291 لاعباً ولاعبة من 38 دولة، مؤكداً أنّ هذا دليلًا على السمعة الطيبة التي تحتلها دولة الإمارات في مجال تنظيم الأحداث الرياضية، ما ساهم في استقطاب أبطال العالم من فرسان الإرادة، كما يعتبر الملتقى إضافة جيدة إلى البطولات الدولية في الدولة، مشيراً إلى أنّ احتكاك لاعبي الإمارات بأبطال العالم يرفع المستوى الفني والخبرات للاعبي الإمارات، بما يصب في مصلحة منتخبات الإمارات، ويكون له دور إيجابي في إعداد اللاعبين.

من جهته قال خالد الشعيبي، رئيس الوفد القطري، إنّ ملتقى الشارقة الدولي للمعاقين، يعتبر من البطولات المهمة الموجودة في المنطقة، لأنّه يضم أهم لاعبي العالم، ما ينعكس بالإيجاب على لاعبي دول الخليج والعرب عن طريق الاحتكاك بهؤلاء اللاعبين، مشيداً بالمستوى التنظيمي الرائع، مؤكداً أنّ هذا ليس بغريبٍ على نادي الثقة للمعاقين.

وشكر ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، اللجنة المنظمة على جهودهم المبذولة في تنظيم هذا الحدث البارز المقام في إمارة الشارقة، مضيفاً أنّ إقامة مثل هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الدولة على الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة الذين حققوا الإنجازات، ورفعوا علم الإمارات في مختلف المناسبات الدولية.

وأشاد أحمد سالم المظلوم، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين بالمجهود الكبير الذي بذلته اللجان العاملة في الملتقى، مشيراً إلى أنّ ما تحقق من نجاحٍ هو نتيجة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، موجهاً الشكر إلى جميع وسائل الإعلام على التغطية الجيدة للملتقى.

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