دبي تستضيف «دولية المصارعة» 24 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي يوم 24 فبراير الجاري، فعاليات «البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024»، التي ينظمها «المركز العالمي لمصارعة المحترفين» (WPWH)، وبدعم من «مجلس دبي الرياضي»، وذلك في نادي شباب الأهلي، بمشاركة لاعبين من 10 بلدان، هي الإمارات، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكولومبيا، وفرنسا، والكونغو، وبلغاريا وبولندا، والهند وباكستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في دبي، للإعلان عن تفاصيل البطولة، بحضور الشيخ حميد بن خالد القاسمي، وعدد من المسؤولين من «المركز العالمي لمصارعة المحترفين» (WPWH). ومن المقرر أن تشهد البطولة خمسة نزالات حماسية، تضم خصوماً أقوياء.

وقال بارفين جوبتا مؤسس «المركز العالمي لمصارعة المحترفين» WPWH: «سعداء بالإعلان عن تنظيم البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024، في دبي، التي تعد وجهة عالمية مفضلة لعشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم.

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