«دولية الفجيرة» الـ11 للتايكواندو تختتم اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة 11 من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، المصنفة من عيار النجمتين، والتي أقيمت خلال الأيام الأربعة الماضية في مجمع زايد الرياضي بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية واتحاد الإمارات للتايكواندو، وبمشاركة أكثر من 2300 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 40 دولة.

وفي ما يتعلق بمنافسات الرجال تحت وزن تحت 54 كغم استطاع جاكنجير كودباروف من أوزبكستان نيل المركز الأول والتتويج بالذهبية، وكانت الفضية من نصيب مكسيم مانكروف من أوكرانيا، ونال كل من شهزاب خان من باكستان والمعتز بالله عاصم من مصر الميدالية البرونزية.

وسيطر لاعبو إيران على وزن تحت 58 كغم بعد أن حصل مهدي حاج على الذهبية ومواطنه زاندي أبو الفضل على الفضية، ونال علي رضا البرونزية مناصفة مع ريزي من أفغانستان.

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