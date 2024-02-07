9 رياضات في دورة ند الشبا الرياضية

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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كشفت اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» عن انطلاق التسجيل في النسخة 11 من الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، واعتماد 9 ألعاب رياضية في برنامج النسخة الجديدة التي تتضمن الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تواصل التسجيل أمام اللاعبين والفرق للمشاركة في جميع الرياضات المعتمدة في جدول منافسات الدورة، حيث يتم التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة www.nasst.ae.

وكشفت اللجنة المنظمة عن زيادة متوقعة في عدد المشاركين مقارنة بالدورات السابقة تزامناً مع عودة بطولة تحدي الموانع الشيقة، التي ينتظرها الجميع لتحدي قدراتهم البدنية، ومع إضافة بطولة شد الحبل الرياضة التراثية والشعبية التي يقبل عليها الكبار والصغار وتحتاج قوة عضلية وتركيزاً عالياً لاستخدام الأسلوب الأمثل للفوز في المنافسات، حيث تشهد دورة ند الشبا الرياضية سنوياً منذ انطلاقتها الأولى في 2013 مشاركة الآلاف من الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها في كافة البطولات.

الكرة الطائرة

وأوضحت اللجنة المنظمة أن منافسات بطولة الكرة الطائرة ستشهد مشاركة 8 فرق وسيتم توزيعها على مجموعتين، وأن تسجيل اللاعبين مستمر حتى 18 مارس 2024، ويسمح بتسجيل 14 لاعبًا بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة.

البادل

ويتواصل التسجيل للمشاركة في بطولة البادل حتى يوم 4 مارس المقبل، وذلك ضمن الفئات المحلية والفئات الدولية، وتتضمن الفئات المحلية فئة تصنيف 20 نقطة للرجال ويسمح المشاركة فيها للإماراتيين والمقيمين والزوار ذوي تصنيف محلي ما دون أفضل 30 لاعباً ولا يسمح بمشاركة المدربين ولاعبي المنتخبات الوطنية، وفئة التصنيف المفتوح 100 نقطة مفتوحة يسمح فيها بالمشاركة لجميع اللاعبين دون تقييد، وفئتي الإماراتيين رجال وسيدات، وفئة الناشئين تحت 18 سنة، فيما يسمح في منافسات الفئة الدولية ستار بالمشاركة للرجال فقط من خلال موقع الاتحاد الدولي للبادل.

كرة السلة

يغلق باب التسجيل للمشاركة في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة يوم 12 مارس المقبل، ويسمح بتسجيل 10 فرق في البطولة مكونة من اللاعبين الإماراتيين والمقيمين، ويتكون كل فريق من 8 لاعبين على أن يكون 4 من أصحاب الهمم و4 من غير أصحاب الهمم من المنتسبين للدائرة أو الجهة المشاركة.

الجري

يستمر التسجيل للمشاركة في سباق الجري لمسافات 10 و5 و4 كيلومترات، حتى 11 مارس، ويسمح بالمشاركة في المنافسات للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة، وذلك ضمن عدة فئات حسب كل سباق وهي كالتالي: الفئة المفتوحة لسباق 10 كيلومترات للمواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة للرجال والسيدات ويسمح فيها بمشاركة لاعبي المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني ومدربي اللياقة البدنية وألعاب القوى، ويتضمن سباق 5 كيلومترات الفئة المجتمعية مواطنين ومواطنات، والفئة المفتوحة رجال فئة كبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات من عمر 50 سنة فما فوق، ويتضمن سباق 4 كيلومترات فئات الصغار المفتوحة المخصصة للشباب والشابات من عمر 13 و14 سنة، والناشئين والناشئات من عمر 11 و12 سنة.

الدراجات الهوائية

يتواصل التسجيل في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كيلومتراً حتى يوم 15 مارس المقبل، ويسمح بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين من الهواة ولاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من عمر 19 سنة فما فوق.

المبارزة

يستمر التسجيل للمشاركة في بطولة المبارزة حتى يوم 8 مارس المقبل، ويسمح فيها بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة وخارجها.

شد الحبل

يتواصل التسجيل للمشاركة في بطولة شد الحبل حتى يوم 7 مارس المقبل، ويسمح بالمشاركة في البطولة لجميع المواطنين والمقيمين من داخل الدولة، كما يسمح لكل مؤسسة حكومية بالمشاركة بفريق واحد فقط على أن يتكون الفريق من 12 لاعباً مكوناً من 8 أساسيين و4 احتياط، وتتضمن المنافسات فئتين، الأولى للدوائر والمؤسسات الحكومية، والفئة الثانية مجتمعية.

الجوجيتسو

حددت اللجنة المنظمة آخر موعد لتسجيل اللاعبين في بطولة الجوجيتسو 14 مارس، ويسمح بالمشاركة في البطولة لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة وخارجها، وتنظم المسابقات بالقرعة بنظام خروج المغلوب كما هو معتمد في بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

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