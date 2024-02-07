أوساكا تودع منافسات الفردي في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس» من الدور الأول

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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ودعت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقاً منافسات الفردي في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تقام بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير الجاري.

وخسرت أوساكا في مباراتها الافتتاحية أمام الأمريكية دانييل كولينز بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع 5 - 7 و0 - 6 في مباراة استمرت لمدة ساعة و23 دقيقة، لتودع البطولة من الدور الأول، وتتأهل كولينز لمواجهة الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالمياً والأولى في البطولة في دور الستة عشر.

ودخلت أوساكا الحائزة على أربع بطولات «غراند سلام» والتي ابتعدت عن المنافسات لفترة بسبب الولادة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس ببطاقة دعوة في بداية سعيها نحو استعادة موقعها في صدارة لاعبات التنس المحترفات، فيما سيكون موسم 2024 الأخير للاعبة الأمريكية كولينز البالغة من العمر 30 عاماً بعدما أعلنت أن الموسم الحالي سيكون الأخير لها في عالم الاحتراف.

واختتمت، أمس، منافسات الدور الأول من البطولة التي تقام في نسختها الثانية وتضم مجموعة من أبرز لاعبات التنس في التصنيف العالمي، وفازت الإسبانية كريستينا بوكشا على الصينية شي تو وانغ بمجموعتين مقابل مجموعة، إذ نجحت بعد خسارتها المجموعة الأولى 5 - 7 في العودة والفوز في المجموعتين الثانية والثالثة 6 - 0 و6 - 3.

كما تأهلت للدور الثاني، الإسبانية سارة سوربيس على حساب التشيكية ليندا نوسكوفا بمجموعتين لمجموعة بواقع 6 - 3 و3 - 6 و6 - 3، فيما فازت البولندية ماجدا لينيت على الفلبينية اليكس يالا 7 - 6 و6 - 1.

وتنطلق اليوم مباريات دور الـ 16 من البطولة، حيث تستهل التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالمياً مشوارها في منافسات الفردي بمواجهة البريطانية العائدة إيما رادوكانو التي كانت عبرت الدور الأول على حساب التشيكية ماري بوسكوفا، وستحظى أنس جابر بدعم جماهيري كبير في أبوظبي، وهي ليست المرة الأولى التي تخوض فيها مباريات في العاصمة الإماراتية.

وتواجه الروسية داريا كاستاكينا، المصنفة 14، الأمريكية أشلين كروغر، وتلعب البرازيلية بياتريس حداد مايا المصنفة 13 مع البولندية ماجدا لينيت، بينما تواجه اليونانية ماريا ساكاري المصنفة التاسعة على العالم، اللاعبة الرومانية كريستيا.

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