اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات «البلاي أوف» وكأس السوبر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، عن جدول مباريات دورة «البلاي أوف» للعب على درع الدوري العام للرجال في الموسم الحالي 2023-2024، والمتأهل للتنافس عليها شباب الأهلي، بني ياس حامل اللقب، الوصل والجزيرة.

وتقام مباراتا الذهاب للمربع الذهبي في السابعة من مساء يوم 24 فبراير الجاري، ويلتقي فيها شباب الأهلي مع ضيفه الجزيرة، وبني ياس مع ضيفه الوصل، على أن تقام في اليوم نفسه، مباراتا تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، ويلتقي فيهما العين وضيفه حتا والنصر وضيفه عجمان.

وتقام مباراتا الإياب للمربع الذهبي في السابعة من مساء يوم 28 فبراير الجاري، ويلتقي فيها الجزيرة مع ضيفه شباب الأهلي، والوصل وضيفه بني ياس، وفي التوقيت نفسه، يلتقي حتا مع ضيفه العين وعجمان مع ضيفه النصر، لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وفي حالة تبادل أطراف المباريات الفوز سواء في مباريات الذهاب والإياب للمربع الذهبي أم تحديد المراكز، ستكون هناك مواجهة ثالثة فاصلة في السابعة من مساء يوم 2 مارس المقبل، في الصالات المغلقة لأندية شباب الأهلي وبني ياس والعين والنصر.

ويتأهل الناديان الفائزان من المربع الذهبي، للعب في الدور النهائي للدوري الذي يقام بنظام الذهاب والإياب يومي 6 و9 مارس، وتقام في حالة تبادل الفوز، مواجهة ثالثة فاصلة يوم 16 من الشهر نفسه، وتقام في الأيام نفسها، باقي مباريات تحديد مراكز الدوري.

وتشارك الأندية الثمانية المشاركة في الدوري وفقاً للترتيب النهائي، في مسابقة كأس السوبر التي يقام دورها التمهيدي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة يوم 6 أبريل المقبل، ويلتقي فيه بطل الدوري مع صاحب المركز الثامن، والوصيف مع صاحب المركز السابع، والثالث مع السادس والرابع مع الخامس.

ويتأهل الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي، للعب دورة مجمعة تقام مبارياتها من دور واحد أيام 26 و27 و28 أبريل المقبل، ويتوج بطلاً للبطولة، النادي الأكثر تحقيقاً للانتصارات، وفي حالة التساوي بين ناديين يتم اللجوء إلى فارق النقاط لحسم هوية البطل.

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