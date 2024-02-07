«كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» تشهد انطلاقة فئة «الشيوخ» اليوم

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، اليوم، منافسات فئة «الشيوخ»، ضمن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التي تعتبر من أقوى المنافسات وأكثرها ندية، في سباقات مرتقبة بين نخبة الفرق المرشحة لصدارة الحدث الأكبر من نوعه.

وقال راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الكل يترقب انطلاق منافسات فئة «الشيوخ» ضمن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، نظراً لمستواها المرتفع والمميز، حيث تشارك فيها نخبة من أهم الطيور على مستوى الدولة. وأشار الخاصوني إلى أن إدارة بطولات فزاع في المركز، وبالتعاون مع اللجنة المنظمة واللجنة الفنية، هيأت كل ما يلزم من ظروف لمشاهدة بطولة بهذا الحجم ونتمنى التوفيق للجميع.

وسيكون انطلاق منافسات الشيوخ، مع إقامة أشواط جير شاهين، على أن يليها في اليوم التالي أشواط جير تبع، ثم بيور جير وأخيراً القرموشة.

ختام

على جانب آخر، شهدت البطولة ختام منافسات «العامة مفتوح» والتي تميزت بالتنافس القوي في أشواط بيور جير، والتي واصل خلالها فريق دبي تفوقه ليحصد المراكز الثلاثة الأولى في شوط رمز الفرخ، بالطير «الفيل» بزمن 18.297 ثانية، والطير «مشرف1» بـ 18.458 ثانية، والطير «008» بـ18.498 ثانية.

فيما كسب الصقّار سيف جمال الحريز شوط رمز جرناس، بالطير «براق» بزمن 18.297 ثانية، وشهدت أشواط القرموشة تفوقاً قطرياً في شوط رمز الفرخ، من خلال الصقّار حمد عبدالله العرجاني بالطير «دمعة» بزمن 18.074 ثانية،وحصد سلطان أحمد الفلاسي، شوط رمز الجرناس، بالطير «توقيت» بزمن 18.098 ثانية

تتويج

وفي ختام المنافسات، توّج راشد حارب الخاصوني، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة، الفائزين بدروع التفوق، بحضور راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي، وسط أجواء احتفالية بهذا النجاح واللقاء التراثي بين أبناء الدولة وأشقائهم من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية.

كشف دميثان بن سويدان، أن إجراءات الفرز لطيور الحر والشاهين لمنافسات أشواط المحلي ستبدأ من الجمعة وحتى الأحد المقبلين.

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