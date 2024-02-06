2000 متسابق يشاركون في حواجز «ووريورز اوف اريبيا» بخورفكان 24 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

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تستضيف مدينة خورفكان في الـ 24 فبراير الجاري، منافسات بطولة حواجز «ووريورز اوف اريبيا»، والتي تعد من أكبر سباقات الحواجز والتحمل في الدولة وتجمع محبي المغامرة والتشويق ضمن فئات ومستويات مختلفة، وذلك بدءاً من الساعة السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً، برعاية ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وتتيح الفعالية للمشاركين المتوقع أن تتجاوز أعدادهم 2000 شخص خوض المغامرة والتشويق وسط الطبيعة الساحرة والمعالم الخلابة لـ«عروس الساحل الشرقي» بهدف التعريف بمزايا المنطقة كوجهة للسياحة الرياضية وسباقات التحدي والمغامرة.

وتنطلق البطولة منذ بواكير الصباح من «مدرج خورفكان» الروماني الطراز المطل على شواطئ المدينة المذهلة لتجمع عشاق رياضات المغامرة الذين يبحثون عن متعة التحدي من داخل وخارج الإمارات، مما يسهم في التشجيع على ممارسة الرياضة واستقطاب الزوار.

وأوضح طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن بطولة «ووريورز اوف اريبيا» تستهدف أكبر شريحة من محبي رياضات التحمل والمغامرة في الدولة وفي جميع أنحاء المنطقة، مشيراً إلى أهميتها للتعرف على مدينة خورفكان الساحرة واستكشافها والاستمتاع بتجربة رياضية وسياحية ثرية يتيحها الساحل الشرقي للإمارة.

ودعا علاي جميع الأفراد ليكونوا جزءاً من هذه البطولة المثيرة والأكبر لسباق الحواجز، مؤكداً حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على تشجيع المجتمع وإشراكه وإلهامه ليكون أكثر نشاطاً وتبني أسلوب حياة صحي ورياضي وفقاً لرؤية الشارقة لبناء مجتمع صحي مع منح الأفراد تجربة سياحية استثنائية.

وتستهدف البطولة جميع محبي رياضات المغامرة وسباقات التحمل وسط الطبيعة الرائعة التي تنفرد بها مدينة خورفكان، ويتم تقسيم المشاركين إلى فئتين رئيسيتين للبالغين والأطفال ابتداءً من عمر أربع سنوات.

ويشتمل السباق الأول الذي يستهدف البالغين على فئتين: سباق 4 كيلومترات مع 15 تحدياً وسباق 8 كيلومترات مع 20 تحدياً.

وينقسم السباق المفتوح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 14 سنة، إلى فئتين: سباق 600 متر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 9 سنوات، وسباق 1200 متر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 14 سنة.

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