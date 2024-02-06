الإمارات ترفع رصيدها لـ21 ميدالية في "ملتقى الشارقة لقوى المعاقين"

المصدر: الشارقة-البيان

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رفع لاعبو الأندية الإماراتية غلتهم في منافسات ملتقى الشارقة الدولي الـ12 لألعاب القوى للمعاقين، التي تقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشّارقة، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، في ثاني أيام الملتقى، إلى 21 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و4 فضيات، و8 برونزيات.

وحقق نادي خورفكان للمعاقين 5 ذهبيات، وفضيتين، و4 برونزيات، وحصد نادي الثقة للمعاقين ذهبيتين، وفضية و3 برونزيات، وفاز نادي دبي لأصحاب الهمم بميدالية ذهبية وأخرى فضية وثالثة برونزية، وحصل نادي أبوظبي لأصحاب الهمم على ميدالية ذهبية.

ورفع العراق رصيده في المنافسات إلى 21 ميدالية ملونة، بواقع 8 ذهبيات و7 فضيات و6 برونزيات، كما حققت الكويت 15 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات، وفازت هولندا بـ8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية، وحصدت ألمانيا 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.

وحقق لاعب نادي أبوظبي لأصحاب الهمم راشد المحرمي، الميدالية الذهبية في منافسات 200 م جري رجال كرسي متحرك فئة T71/72، ونال لاعب نادي الثقة للمعاقين خالد المرزوقي، الميدالية الفضية، وحقق لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم محمد عثمان، الميدالية الفضية عن منافسات 200 م جري رجال كرسي متحرك فئة T33/34/53.

كما حصد لاعب نادي الثقة للمعاقين أحمد الحوسني، الميدالية البرونزية في منافسات رمي الجلة كرسي متحرك فئة F33، كما حقق لاعب نادي خورفكان للمعاقين وليد الشحّات، الميدالية البرونزية عن فئة F53/54، وحقق زميله راشد أحمد الزيودي، الميدالية الذهبية عن منافسات فئة F55/56، قبل أن يضيف زميلهما سعيد الظنحاني، الميدالية الفضية عن فئة F55/56.

وفي منافسات رمي القرص كرسي متحرك سيدات فئة F33/34، حققت لاعبة نادي خورفكان للمعاقين عائشة سالم الخالدي، الميدالية الذهبية، وحققت زميلتها مريم الزيودي، الميدالية الذهبية عن فئة F37/40/44/46/64، وحصدت زميلتهما مريم المطروشي، الميدالية البرونزية عن فئة F37/40/44/46/64.

وخلال منافسات اليوم الثاني، حقق الكثير من اللاعبين أرقاماً قياسية عالمية، حيث حقق اللاعب التونسي وليد كتيلة، رقماً قياسياً في منافسات جري رجال 1500 م فئة T34، وحققت اللاعبة الألمانية سامانثا كينغهورن رقماً قياسياً في منافسات 1500 جري سيدات فئة T53، وحقق اللاعب البلجيكي ماكسيم كارابين رقماً قياسياً في منافسات 200 م جري رجال، وحقق اللاعب التايلاندي أثيوات بينج رقماً قياسياً في منافسات 200 م جري رجال.

وعلى الصعيد الإفريقي، حقق 5 لاعبين أرقاماً قياسية إفريقية، إذ حقق اللاعب التونسي محمد نضال الخليفي، رقماً قياسياً في منافسات 200 م جري رجال فئة T53، وحقق مواطنه وليد كتيلة، رقماً قياسياً في منافسات جري رجال 1500 م فئة T34، وحققت لاعبة موريشيوس ماري إيمانويلي، رقماً قياسياً في منافسات 1500 م جري سيدات فئة T54، بينما حقق اللاعب الجنوب إفريقي دانيال دو بليسيس رقماً قياسياً في منافسات 200 م جري رجال فئة T62.

وعلى صعيد الأرقام القياسية الآسيوية، حقق اللاعب التايلاندي أثيوات بينج رقماً قياسياً في منافسات 200 م جري رجال فئة T54، بينما حققت اللاعبة الألمانية سامانثا كينغهورن رقماً قياسياً على المستوى الأوروبي في منافسات 1500 جري سيدات فئة T53، وحقق اللاعب البلجيكي ماكسيم كارابين رقماً قياسياً في منافسات 200 م جري رجال فئة T52.

وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، بالمجهود الكبير الذي بذلته اللجان العاملة في البطولة، مشيراً إلى أنّ ما تحقق من نجاحٍ هو نتيجة تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.

وأكّد أنّ اللاعبين الإماراتيين حققوا من خلال مشاركتهم العديد من الفوائد في مقدمتها الاحتكاك بأفضل لاعبي العالم، وهنأ أبطال "فرسان الإرادة"، لتحقيقهم 21 ميدالية في ثاني أيام المنافسات، مشيراً إلى أنّ هذا يعد إنجازاً كبيراً نال احترام المجتمع الرياضي الإماراتي والعربي والعالمي، وحثّهم على بذل مزيدٍ من الجهد، لتحقيق المزيد من الميداليات في اليوم الأخير للبطولة.

من جهته، وجّه رئيس الوفد البحريني علي حاجي، الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة على حسن التنظيم، موكداً أهمية المشاركة في ملتقى الشارقة الدولي الـ12 لألعاب القوى للمعاقين للمنافسة والاحتكاك مع أبطال عالميين.

وأكد البطل الأولمبي محمد القايد، أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لفئة ذوي الإعاقة يقف وراء إنجازات "فرسان الإرادة"، مضيفاً أن لاعبينا يقدّرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهم قادرون على مواصلة مسيرة الإنجاز في المحافل القارية والدولية.

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