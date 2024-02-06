سلوى الصباح يحلق بصدارة طائرة «عربية السيدات 2024»

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

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نجح فريق دي لاسال الأردني في تعويض خسارته في الجولة الماضية، بفوز مستحق على فريق تل درة السوري بنتيجة (3-صفر)، بالأشواط ( 25 -17 ) - (25-13) - (25-20)، فيما فض فريق سلوى الصباح الكويتي الاشتباك المتوقع بينه وبين فريق نادي الشارقة على صدارة المجموعة الثانية، بالفوز عليه بنتيجة (3- صفر)، بالأشواط (25 -13) - (25-23) - (25-16)، لينفرد بصدارة المجموعة، وذلك ضمن منافسات الكرة الطائرة اليوم (الثلاثاء)، على صالة نادي خورفكان للألعاب الرياضية، في إطار فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

استراحة محارب

تتوقف مسابقة الكرة الطائرة يوم غداً، الأربعاء، لتتواصل بعد غد، الخميس، بأربع مواجهات لأول مرة ضمن جدول مسابقات الكرة الطائرة، حيث كانت تلعب مباراتين في اليوم كل مجموعة، وستكون مباريات الخميس لكلا المجوعتين، لضمان العدالة والتنافسية في توقيت واحد، في مرحلة الحسم، لتحديد الترتيب النهائي لكل مجموعة.

مواجهات مهمة

وبحسب جدول البطولة واللائحة الفنية، فإن بعد مواجهات يوم الخميس المقبل المهمة والحاسمة، سيتواجه أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، فيما يتقابل ثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، ويلتقي أول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثالثة، في مواجهات الجمعة المقبل، التي تلي مواجهات الخميس التي على ضوئها يتم تحديد الترتيب النهائي لفرق المجموعتين.

معالجة الأخطاء

وكانت فرق المجموعة الأولى قد أنهت مبارياتها أمس، الاثنين، بمواجهات كشفت كل فريق للآخر، فضلاً عن التعرف إلى مكامن الضعف والقوة في كل فريق، وجميع الفرق باتت حظوظها متقاربة في الترقي للأدوار المقبلة من البطولة.

ثقة كبيرة

وحول أداء فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في المسابقة، جددت نعيمة بن عامر المدير الفني للفريق، ثقتها في لاعبات الفريق، وقدرتهن على التطور من مواجهة إلى أخرى، لأن البطولة تضم فرقاً من الوزن الثقيل، وتضم في صفوفها لاعبات من منتخباتهم الوطنية، مثل سبورتنج المصري، لافتة إلى حداثة تكوين فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وهو أمر يُكسب اللاعبات خبرات تنافسية قوية، بغض النظر عن النتائج، وموقع الفريق في ترتيب البطولة.

رعاية ودعم

وتوجهت نعيمة بن عامر بالشكر والامتنان إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لرعايتها واهتمامها بتنظيم مثل هذه البطولة الجامعة لنخبة من الفرق العربية، تتبادل الخبرات في ما بينها، واكتساب معارف جديدة، تسهم في تطور منظومة رياضة المرأة في جميع دولنا العربية.

الفتاة الكويتي يتذوق طعم الانتصار الأول في السلة

خطف فريق الفتاة الكويتي، انتصاره الأول في مسابقة كرة السلة، في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بفوزه على صاحبات الضيافة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بنتيجة (74-67)، في مباراة جمعتهما اليوم على صالة نادي البطائح، لحساب افتتاح الجولة الرابعة في الدور التمهيدي، في خامس أيام الدورة.

بطاقات الدور التمهيدي

وأحيا انتصار الفتاة الكويتي آمالهن للمنافسة على إحدى بطاقات الدور التمهيدي المؤهل للمباراة النهائية، خصوصاً أن الفوز جاء خير تعويض عن خسارة الكويتيات لمباراتيهن الأولى والثاني، التي جاءت أمام حاملات اللقب، الفحيص الأردني (78-95)، والثورة السوري (77-80).

خسارة ثالثة

وعلى الطرف الآخر، سجل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، خسارته الثالثة على التوالي، بعد هزيمته في اليوم الافتتاحي أمام الثورة السوري (47-78)، ومن ثم أمام الأهلي البحريني (59-74)، لتفقد صاحبات الضيافة آملهن في بلوغ النهائي.

فرص مهدرة

وفرطت لاعبات الشارقة بفرص خطف انتصارهن الأول، بعد نجاح الإماراتيات في نيل الأفضلية، بنتيجتي الفترتين الأولى والثالثة (16-13 19-10)، إلا أن هذا التفوق لم يكن كافياً، إذ نجحت لاعبات الفتاة الكويتي في العودة بنتيجة المباراة لصالحهن، بنيله الأفضلية بفارق كبير، بنتيجتي الفترتين الثانية والرابعة (23-9 و28-23).

فترة الراحة

وتدخل الفرق السبعة المنافسة في مسابقة كرة السلة، يوم غدٍ، الأربعاء، في فترة الراحة، قبل أن تعاود بعد غدٍ الخمس، استكمال الدور التمهيدي، بإقامة ثلاث مباريات لحساب الجولة السادسة، ما قبل الختامية، وتجمع في الحادية عشرة صباحاً فريقي الثورة السوري والأهلي البحريني، متبوعاً في الواحدة ظهراً بلقاء الفتاة الكويتي وفريق العاصمة السعودي، ليسدل الستار على الجولة في الثالثة ظهراً، بلقاء الشارقة الإماراتي وغاز الشمال.

بداية قوية لأندية «إنبي» و«الفتاة» و«عالي»

حققت أندية إنبي المصري والفتاة الكويتي وعالي البحريني، الانتصار الأول لها في افتتاح منافسات كرة الطاولة، اليوم الثلاثاء، وجاءت المنافسات التي أقيمت في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قوية للأندية الثلاث، بعد أن افتتح إنبي البطولة بانتصارٍ مستحق على فريق حمادة الأردني بواقع (3-0)، بعدما فازت لاعبة إنبي ريم خالد العراقي على تيماء يونس أبو أيمن بثلاثة أشوط دون رد، جاءت نتائجها (11-6 و11-6 و11-5)، وأكملت زميلتها ندية أحمد علي الدولتلي المهمة، بفوزها على الأردنية ريناد محمود فؤاد بالنتيجة ذاتها، وإنما (11-5 و11-6 و11-5)، ولتختتم هنا إبراهيم محمود إبراهيم التفوق المصري، بفوزها على براء محمد الوديان، بواقع ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، جاءت نتائجها (11-5 و11-5 و9-11 و11-6).

مباريات اليوم الافتتاحي

وفي أقوى مباريات اليوم الافتتاحي، نجحت لاعبات فريق عالي البحريني، في تحقيق انتصارٍ صعب للغاية على حساب المحافظة السوري، جاء بنتيجة (3-2)، بعدما تقدمت اللاعبة هند عبد الرؤوف ظاظا لفريق المحافظة، بالفوز في المباراة الأولى على أمريتا أميت بهدكي بثلاثية نظيفة (11-6 و11-7 و14-12)، قبل أن تهدي مريم عبد الله العالي فريقها البحريني التعادل، بفوزها على السورية لارا آصف ضويا بثلاثة أشواط دون مقابل (11-7 و11-8 و11-8)، لتواصل الإثارة طريقها بتقدم فريق عالي بالنتيجة، عبر لاعبته فاطمة عبد الله العالي، التي فازت بدورها على إباء علي حلاق في مباراة ماراثونية، حسمتها البحرينية بثلاثة أشواط مقابل شوطين (8-11 و4-11 11-5 و11-9 و11-9).

المباراة الرابعة

وابتسمت المباراة الرابعة بوجه المحافظة السوري، بعدما أهدت هند عبد الرؤوف ظاظا فريقها التعادل مجدداً، بفوزها على مريم عبد الله العالي، بواقع ثلاثة أشواط لشوط واحد (11-6 و9-11 و13-11 و11-8)، لتذهب المواجهة البحرينية السورية، إلى مباراة خامسة فاصلة، عرفت من خلالها أمريتا أميت بهدكي كيفية إهداء فريق عالي الفوز، بتخطيها لمنافستها السورية لارا آصف ضويا، بثلاثة أشوط نظيفة (11-8 و12-10 و11-6).

في المقابل، حقق فريق الفتاة الكويتي، الفوز في مباراته الأولى على غاز الجنوب العراقي، بعد انسحاب الأخير، ليحصد فريق الفتاة المكون من كفاية المحسن العويرضي، ومريم سليمان عبد الرحيم، وشيخة عدنان الحمد، أول ثلاث نقاط لهم في البطولة.

ريم العراقي.. أم ومتخصصة في علم الاجتماع تتألق في «طاولة» العربية للسيدات 2024

جذبت لاعبة نادي إنبي المصري، ريم خالد العراقي، الأنظار، في اليوم الافتتاحي لمنافسات كرة الطاولة، في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، حيث قدمت ريم مستويات رفيعة، وحققت الفوز في مباراتها الأولى مع فريقها، على حساب حمادة الأردني، بتغلبها على تيماء يوسف أبو أيمن بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، جاءت نتائجها (11-6 و11-6 و11-5).

ليس ذلك ما لفت الأنظار إلى ريم العراقي، فإلى جانب احترافها كرة الطاولة، متخصصة في علم الاجتماع، وأم لطفل، وعلى الرغم من زواجها ومسؤولياتها كأم، نجحت ريم في بناء سيرة حافلة مع لعبة كرة الطاولة، وجمعت بين تفوقها الدراسي، واستمرارها في ممارسة اللعبة.

تقول ريم إنها تعشق لعبة كرة الطاولة منذ نعومة أظفارها، وتوضح: «أمارس اللعبة منذ أن كان عمري ست سنوات، ولم أنقطع عنها على الإطلاق سوى عامين، بسبب ظروف الحمل والوضع، قبل أن أعود مجدداً إلى عشقي الذي لا يمكن أن أبتعد عنه».

وتضيف: «أخي وزوجي يمارسان اللعبة، ويشجعاني على الاستمرار والمشاركة في البطولات، رغم صعوبة ذلك مع اهتمامي بطفلي، ولكن المشاركة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، تعد من المسابقات الرائعة، التي لم أرغب في أن أضيع فرصة المشاركة بها».

وتشيد لاعبة إنبي بتنظيم الدورة، بقولها: «كل شيء رائع، بداية من الاستقبال والترحيب بالفرق المشاركة، وصولاً إلى المرافق والخدمات التي يتم توفيرها إلى اللاعبات، حيث تعد الدورة عرساً عربياً جميلاً، يساعد اللاعبات على الاحتكاك بمستويات مختلفة وقوية».

وتشير إلى أنها بدأت مسيرتها في مصر مع النادي الأهلي، قبل أن تنتقل إلى المنافس التقليدي الزمالك، بينما استقرت حالياً مع نادي إنبي.

أما بالنسبة إلى أبرز إنجازاتها، فتقول: «أنا في الأساس متخصصة في علم اجتماع، وتخرجت في كلية الآداب بجامعة القاهرة، ولم تمنعني مشاركتي في البطولات من الاهتمام بدراستي، وفي الوقت نفسه، حققت العديد من الإنجازات التي لا يمكن أن أنساها، أبرزها: الحصول على لقب كأس أفريقيا للفرق، والمركز الثاني في البطولة نفسها للفردي، كما حققت المركز الثاني في البطولة العربية لمنافسات الفردي في كرة الطاولة، وشاركت في العديد من بطولات العالم».

في المقابل، تعتبر ريم العراقي أنه من الصعب التكهن بهوية الفريق الذي سيحقق لقب مسابقة كرة الطاولة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وتقول: «اليوم الأول كان مثيراً، وشاهدنا مستويات رائعة من العديد من اللاعبات، ونحن سعداء بفوز إنبي بمباراته الأولى، ونأمل أن يحالفنا التوفيق بتحقيق الميدالية الذهبية».

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