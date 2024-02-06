" اللجنة الأولمبية الوطنية" تعتمد تسمية رؤساء 7 لجان دائمة

المصدر: وام

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عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية اجتماعا أمس “الإثنين” بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي نائب رئيس اللجنة رئيس المكتب التنفيذي، وسعادة فارس المطوع الأمين العام للجنة، وأعضاء المجلس.

تم خلال الاجتماع اعتماد تسمية رؤساء اللجان الدائمة باللجنة بواقع 7 لجان مختلفة حسب النظام الأساسي للجنة وأكد المشاركون في مستهله أهمية الفترة الحالية التي بدأت في العد التنازلي لانطلاق أهم محفل متعدد الرياضات حين يتنافس ما يزيد عن 10,000 رياضي ورياضية من 206 دول خلال النسخة الثالثة والثلاثين من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

فقد اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تسمية كل من سعادة عبدالعزيز السلمان رئيساً للجنة التخطيط، وسعادة ناصر التميمي رئيساً للجنة الشؤون الفنية، وسعادة الدكتور هاشل الطنيجي رئيساً للجنة الطب الرياضي والسلامة، وسعادة قيس الظالعي رئيسا للجنة الموارد المالية والتسويق، وسعادة نورة السويدي رئيساً للجنة المساواة بين الجنسين، وسعادة منصور بوعصيبة رئيساً للجنة الرياضة والبيئة، وسعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيساً للجنة فض المنازعات الرياضية.

كما اعتمد المجلس الحساب الختامي لعام 2023، والميزانية التقديرية التشغيلية لعام 2024، وميزانية المشاركات للعام ذاته والتي تتضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب والتي أختتمت بجانجوون الكورية الجنوبية في الأول من شهر فبراير الجاري، وشاركت فيها الإمارات للمرة الأولى في تاريخها، ودورة الألعاب الأولمبية بباريس، والنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للصالات والفنون القتالية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في شهر سبتمبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة بتايلاند شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد المجلس أيضا “وثيقة سلوكيات وأخلاق المشاركة في البطولات والمناسبات الرياضية ” وما تضمنته من التزامات وأحكام وأهداف تتضمن تعزيز ثقافة الأخلاق الرياضية والتعاون والتشاركية بين ممثلي الوفود والبعثات الرياضية والرسمية كافة و ترسيخ القيم والأخلاق الرياضية، وتهيئة بيئة رياضية داعمة.

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية كذلك تشكيل فريق عمل النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني برئاسة سعادة عبدالعزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وذلك لمتابعة جميع مستجدات المبادرة المجتمعية التي يتم تنظيمها سنوياً استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتخصيص يوم تمارس فيه مختلف الأنشطة الرياضية والبدنية والترويجية لجميع فئات المجتمع.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أهمية الاستعداد للفترة المقبلة الحافلة بالأحداث، لاسيما وأن العام الجاري هو عام الألعاب الأولمبية الذي يضاعف فيه الرياضيون جهودهم للوصول إلى الجاهزية المنشودة، مشيراً إلى أن العمل الأولمبي منظومة متكاملة يمثّل فيها الرياضي العنصر الأبرز، وعلى ضوء ذلك يتم وضع الأهداف وتحديد الخطط الهادفة إلى تمكينه وصقل قدراته وخبراته والارتقاء بأدائه ليس على صعيد المنافسات فحسب بل من خلال بناء شخصيته بما يسهم في تقديم أجيال واعدة رياضياً ومجتمعياً تنافس في كبرى المحافل بثقة واقتدار.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن دولة الإمارات بيئة خصبة ومثالية للتميز والإبداع بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي حددت مسارات واضحة للارتقاء بمستويات الرياضيين وصقل تجاربهم وتطوير مهاراتهم، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير معرباً عن ثقته في تقديم نسخة افتتاحية فريدة من نوعها لدورة الألعاب الخليجية للشباب، التي تحظى بمتابعة مباشرة ودعم كبير من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ليس خلال الفترة الحالية فحسب بل منذ إطلاق سموه الفكرة في عام 2016 بتخصيص محفل رياضي للشباب الخليجيين للمرة الأولى بهدف استثمار الطاقات الشابة من أبناء مجلس التعاون وتخصيص المساحة المناسبة لهم لإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم.

من جانبه حث سعادة فارس المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية ، رؤساء اللجان الدائمة الجدد باللجنة على تنسيق الجهود والعمل بوتيرة متسارعة، توافقاً مع المستجدات المستمرة التي تشهدها الحركة الأولمبية والسعي نحو تصميم استراتيجيات متطورة وإعداد آليات لحلول مبتكرة، لاسيما وأن اللجان تختص كل واحدة منها بجانب أصيل ومهم في دفع وتطوير مجالات العمل الأولمبي التي تشهد تنامياً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.

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