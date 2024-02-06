"مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس".. تأهل رادوكانو وسورانا و بياترس مايا وداريا وكروجر إلى دور الـ16

المصدر: وام

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تأهلت البريطانية إيما رادوكانو إلى الدور الثاني من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، بعد تغلبها في الدور الأول اليوم على التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 26 عالميا بمجموعتين دون مقابل 6-4 و6-1.

وتقام بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس في نسختها الثانية بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من لاعبات التنس المحترفات، وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير الجاري.

وصعدت رادوكانو بطلة أمريكا المفتوحة السابقة والتي تسعى للعودة إلى الواجهة من جديد بعد غيابها عن المنافسات منذ إبريل الماضي بسبب الإصابة لمواجهة النجمة التونسية أنس جابر المصنفة 6 عالمياً، والثانية في البطولة في دور الـ 16 والمقررة يوم الأربعاء المقبل.

وشهدت منافسات الدور الأول التي أقيمت اليوم أيضا فوز الرومانية سورانا كريستيا على الفرنسية كارولينا جارسيا بمجموعتين مقابل مجموعة 6-7 و6-4 و6-4 لتتأهل لمواجهة اليونانية ماريا ساكاري.

و فازت البرازيلية بياتريس حداد مايا على الصينية شي تو وانج 6-2 و7-6، وتخطت الأمريكية آشلين كروجر في الدور ذاته مواطنتها برناردا بيرا 6-2 و5-7 و6-3.

وسجلت الروسية داريا كاستاكينا ظهورها الأول في البطولة وفازت على الفرنسية ديان باري بمجموعتين مقابل مجموعة 6-4 و5-7 و6-4، لتواجه الأمريكية آشلين كروجر في الدور الثاني للبطولة.

وتستكمل غداً مباريات الدور الأول من البطولة، على أن تقام مباريات دور الـ 16 اعتبارا من الأربعاء المقبل.

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