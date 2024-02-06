أبطال الإمارات يتألقون في «دبي المفتوحة كايت سيرف»

المصدر: دبي - البيان

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واصل أبطالنا نجوم رياضة ألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف – تألقهم في منافسات بطولة دبي المفتوحة التي أسدل الستار على موسمها السابع يوم الأحد في شواطئ جزر دبي الخلابة التي احتضنت المنافسات على مدار يومين متتاليين.

وحقق الحدث الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات (يوم دبي البحري 2024) نجاحاً فنياً وتنظيمياً بمشاركة ما يزيد عن 80 متسابقاً ومتسابقة مثلوا عدة بلدان هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وبولندا والتشيك والهند وسيرلانكا والفلبين والكويت وسلطنة عمان ومصر والمغرب وتونس والأردن وفلسطين ولبنان إلى جانب سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة أبطالنا الموهوبين في هذه الرياضة.

وأقيمت البطولة بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء وخاض المشاركون والمشاركات أربع منافسات مختلفة هي هايدروفويل وتوين تيب ووينيغ فويل والألعاب الحرة على ألقاب 15 فئة للرجال والسيدات والناشئين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي في أجواء مناسبة تماماً لطبيعة هذه الرياضة.

تألق

وتميز أبطال الإمارات في منافسات كايت سيرف في فئتي أبناء دول مجلس التعاون الخليجي والناشئين حيث تصدر بطلنا عبدالعزيز المرزوقي منافسات هايدروفويل وحل بطلنا سهيل المري ثانياً وجاء محمد عبيد المنصوري في المركز الثالث فيما حل بطلنا الصاعد عبدالله المحيربي ثالثاً في الناشئين وفاز الفرنسي كريستوفر فيرهت والتشيكية بصدارة الرجال السيدات.

وشهدت منافسات توين نيب تألق بطلنا راشد أحمد الفلاسي وزميله محمد عبيد المنصوري اللذين احتلا المركزين الأول والثاني على التوالي لفئة (الخليجيين) فيما نجح بطلنا الصاعد والبطل الموهوب عبدالله المحيربي من الفوز بذهبية الناشئين ونال السريلانكي أمجد ناصر والبولندية مارتا مورلو صدارة فئتي الرجال والسيدات.

وواصل بطلنا المخضرم محمد عبيد المنصوري تألقه في البطولة منتزعاً لقب (الخليجيين) بمنافسات الألعاب الحرة وحقق بطلنا الصاعد عبدالله المحيربي برونزية الناشئين بينما فاز السريلانكي دانيل انيشكا بلقب الرجال وحلت البريطانية سارا دوغلاس أولى لفئة السيدات.

وحظي سباق أجنحة التزحلق (وينيغ فويل) بأهمية خاصة باعتباره ثاني حدث محلي لهذه الفئة التي استحدثها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن أجندته العام الماضي حيث حصد بطلنا عبدالله المهيري المركز الأول في فئة الخليجيين بينما نال الفرنسي بيير كورسون المركز الأول لفئة الرجال ونال البولندي فريديك شيزني ذهبية الناشئين.

وقام محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه سعود النجار من شركة نخيل بتوزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين في الفئات الـ 15 التي تنافسوا عليها في أربعة سباقات هي توين تيب وهايدروفويل ووينيغ فويل والألعاب الحرة.

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