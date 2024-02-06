فتح باب الترشح لـ«جائزة البصمة الرياضية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي فتح باب استلام ملفات الترشح للدورة الخامسة من «جائزة البصمة الرياضية» إحدى فئات «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني 2024» التي تنظمها مؤسسة وطني الإمارات، تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد» من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء للمجتمع في الرياضة وفي المجتمع.

ويتواصل استلام ملفات الترشح للدورة الحالية من الجائزة عبر موقع مجلس دبي الرياضي أو البريد الإلكتروني INFO@DUBAISCAE.AE، على أن يتم تكريم الفائز بجائزة البصمة الرياضية ضمن حفل تكريم الفائزين في جميع فئات «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني»، والمقرر تنظيمه تزامنًا مع الاحتفال بيوم العمل الإنساني الإماراتي الذي يوافق ذكرى رحيل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وبعد إكمال استلام ملفات الترشح للجائزة سيتم البدء في إجراءات التحكيم خلال منتصف مارس المقبل لاختيار الفائز في هذه الجائزة الوطنية الرائدة التي تدعم وتكرم المميزين ممن تركوا بصمتهم في تطوير الرياضة والنشاط البدني وتنشر مفهوم العمل التطوعي في القطاع الرياضي.

وحض مجلس دبي الرياضي الأندية والمؤسسات الرياضية والأفراد في القطاع الرياضي من ذوي المساهمات في العمل الإنساني ودعم نشر ممارسة الرياضة، الترشح للتنافس في الفئتين: الفردية والمؤسسية ونيل شرف الفوز بهذه الجائزة الوطنية المهمة التي تعزز قيم العمل الإنساني والتطوعي في المجتمع ضمن محور التنافس: (مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي)، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

وتمت إضافة جائزة البصمة الرياضية إلى فئات «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني» منذ الدورة السابعة وذلك تقديراً لدور الرياضة في حركة المجتمع وتكريم الأفراد والمؤسسات الذين يتطوعون لدعم دور الرياضة في المجتمع ونشر ممارستها لدى الجميع ويوفرون لها الأجواء والإمكانيات لتحفيز مختلف فئات المجتمع على المشاركة فيها واعتبارها أسلوب حياة حيث تحظى بأهمية كبيرة في المجتمع وبدعم لامحدود من القيادة الرشيدة التي تؤكد وتعمل على جعل الرياضة أسلوب حياة باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية.

حافز

وتحفّز الجائزة الأفراد والمؤسسات والهيئات الرياضية في القطاع الرياضي لتكون نموذجاً يحتذى به في مجال الرياضة، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها 2071، في تعزيز الخدمة المجتمعية للقطاع الرياضي، وكذلك تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، من خلال نشر ثقافة العمل الإنساني في القطاع الرياضي.

وفاز نجم الكرة العالمية الفرنسي مامادو ساكو مؤسس مبادرة «أمساك» الخيرية بالجائزة في دورتها الرابعة العام الماضي، تقديرًا لجهوده في دعم المحتاجين وتشييد الملاعب في قارة إفريقيا وكذلك دعم المؤسسات الخيرية ذات النفع العام ومن بينها مؤسسة «نور دبي»

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