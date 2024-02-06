«جودو الإمارات» إلى معسكر جورجيا

المصدر: باريس - البيان

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اختتم منتخبنا الأول للجودو، أول من أمس مشاركته في بطولة باريس غراند سلام، حيث أحرز المركز الأول عربياً والثامن عشر عالمياً، ما يعد نجاحاً كبيراً حظي بالكثير من الإشادة الدولية.

وسيبدأ منتخبنا هذا الأسبوع معسكره في جورجيا، في إطار برنامجه السنوي استعداداً لأولمبياد باريس، ومن المنتظر أن يشهد شهر فبراير الجاري مشاركة اللاعبين كريم عبداللطيف (وزن تحت 73 كجم)، وظافر آرام (وزن تحت 100 كجم) في بطولة باكو غراند سلام التي تقام في أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير، ويعقبها إقامة معسكر آخر في أوزبكستان استعداداً للمشاركة في بطولة طشقند غراند سلام للجودو التي تقام خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل.

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