شباب الأهلي بطل «الإمارات للكاراتيه»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه لفردي الكوميتيه في فئات الناشئين والناشئات والعموم والسيدات للدرجتين الأولى والثانية، مشاركة 164 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 نادياً، وأقيمت في صالة نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية، وسط تنافس قوي بين اللاعبين واللاعبات استعداداً لبطولة الدوري العالمي المقرر لها في الفجيرة خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجاري.

وفي ختام المنافسات، تصدر فريق شباب الأهلي البطولة بإحرازه 27 ميدالية متنوعة، 12 ذهبية و9 فضيات و6 برونزيات، تلاه فريق الشارقة بـ 21 ميدالية متنوعة، 7 ذهبيات و7 فضيات و7 برونزيات، تلاهما فريق اتحاد كلباء بـ 14 ميدالية متنوعة، 3 ذهبيات و3 فضيات و8 برونزيات.

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