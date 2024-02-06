محمد الشرقي يشهد افتتاح النسخة 11 لـ«دولية الفجيرة للتايكواندو»

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الحضور الرائد للإمارة في قطاع الرياضة عالمياً، والسمعة الرفيعة التي تحظى بها في تنظيم البطولات الدولية ذات الدور الرئيس في تعزيز النشاط الرياضي على المستويين المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة لبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وبحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور تشونج شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، وإدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، والدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة العليا.

وأشار سموه إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الرياضة عامة، والفنون القتالية خاصة، إيماناً بدورها المحوري في دعم توجّهات الدولة ورؤيتها الاستراتيجية في هذا المجال.

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