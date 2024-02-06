9 ميداليات للإمارات في مبارزة «عربية الأندية للسيدات»

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

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أسدل الستار على منافسات المبارزة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بتحقيق فريق الشارقة لرياضة المرأة الميدالية الذهبية لبطولة الفرق في سلاح «إيبيه» بعد نزال مثير مع منتخب سلطنة عُمان، وحل ثالثاً فريق الشرطة السوري، وفي سلاح فلوريه حققت فتيات نادي الفجيرة للفنون القتالية الميدالية الذهبية بعد عرض قوي ضد منتخب سلطنة عُمان، وجاء فريق البسيتين البحريني في المركز الثالث.

وفي سلاح «سابر» كانت السيطرة لنادي الفجيرة للفنون القتالية بعد مباراة استمتع بها كل من حضر في قاعة البطولة بالفوز على فريق الشرطة السوري الذي حل في المركز الثاني، وجاءت الشارقة لرياضة المرأة في المركز الثالث.

قام بتتويج البطلات في المنافسات التي جرت في قاعة نادي الشارقة لرياضة المرأة، الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب.

ومع ختام منافسات المبارزة رفعت الإمارات رصيدها إلى 9 ميداليات، منها 5 في بطولة الفردي لكل من مهرة عبدالله (ذهبية)، وأصيلة درويش (فضية)، وحمدة أحمد التميمي (فضية)، وشيخة الزعابي (فضية)، وخديجة المسماري (برونزية)، إضافة إلى ذهبية فرق سلاح ايبيه، وذهبية وبرونزية سلاح سابر، وذهبية سلاح فلوريه.

وفي مسابقة الكرة الطائرة حسم فريق سبورتنغ المصري قمة الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى بالفوز على بيبلوس اللبناني والتربع على صدارة المجموعة بالفوز الثاني على التوالي في قاعة نادي خورفكان للألعاب الرياضية بنتيجة (3 - 0).

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