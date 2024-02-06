«غنتوت» و«الذئاب» يقصان شريط كأس دبي الذهبية للبولو الجمعة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أسفرت قرعة مباريات بطولات كأس دبي الذهبية للبولو عن مواجهة فريق غنتوت وفريق ذئاب دبي كافو في المباراة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل، فيما ستقام في اليوم التالي مباراتان، حيث يلعب فريق اياكس مهرة مع فريق الإمارات، ثم فريق الحبتور مع فريق بنجاش.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو بمناسبة الإعلان عن النسخة الـ 15 من البطولة، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومحمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو.

حضور

كما حضر المؤتمر ناصر أمان آل رحمة الأمين المساعد لمجلس دبي الرياضي وراشد الحبتور ومحمد المر الحريز الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولو وممثلو الفرق المشاركة.

ورحب محمد خلف الحبتور بالحضور ووجه شكره وتقديره البالغين إلى مجلس دبي الرياضي كما وجه شكره إلى سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي لحضوره المؤتمر مشيراً إلى أن البطولة استمرت 15 عاماً وقد حرصت اللجنة المنظمة على تطويرها عاماً بعد عام ولعلنا هذا العام قد استجلبنا خيولاً أفضل من العام الماضي لأن الخيول في البولو تلعب دوراً فاعلاً وبدونها لا يستطيع أمهر اللاعبين من الظهور بمظهر جيد.

وأكد محمد الحبتور أن كأس دبي الذهبية وصلت الآن إلى مصاف كبريات البطولات العالمية (20جول) وبسبب تصنيفها العالي تحظى بمتابعة بالملايين من مختلف أرجاء العالم عبر البث المباشر لمبارياتها ليتابع الجميع أبرع نجوم اللعبة في العالم وهذا يجذب الجماهير والرعاة معاً وهو ما حدث بالفعل في نهائي الكأس الفضية وهذا هدفنا.

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وقال سعيد حارب إن مرور 15 عاماً على البطولة يعد إنجازاً في حد ذاته ويبرهن على أن البطولة تشهد تطوراً رائعاً ونحن سعداء في مجلس دبي الرياضي أن نشهد مثل هذا التطور وأن تزخر البطولة بمشاركة هذا الكم من الفرق وهذه الكوكبة من أبرز لاعبي العالم والمحليين وهي نقلة عالمية تستحق الإشارة والإشادة معاً وهو هدفنا في مجلس دبي الرياضي.

وأشار أمين عام مجلس دبي الرياضي إلى أن هذه النقلة العالمية والتطور الرائع خلقا لنا اتحاداً قوياً وليس أدل على ذلك سوى نجاح الاتحاد في استضافة بطولة العالم للبولو عام 2026.

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