محمد بن سلطان بن خليفة يكرّم شركاء نجاح مهرجان أبوظبي البحري

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ختام مهرجان أبوظبي البحري، الذي نظمه النادي.

وأقيم المهرجان لمدة 11 يوماً، وشهد تنظيم 15 بطولة وفعالية، بمشاركة كبيرة من الفئات العمرية المختلفة.

وتضمن اليوم الختامي سباق الفورمولا- 4، الذي حقق المركز الأول فيه أبوبكر المري، وجاء ثانياً سلطان صقر، وثالثاً سالم اليافعي.

وكرّم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، المسؤولين والشركاء، تقديراً لدورهم في إنجاح أنشطة النادي، وفي مقدمهم الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وآنا أرزهانوفا رئيسة الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية.

كما تم تكريم سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الكندي ممثل أبوظبي البحرية، وحميد الهوتي رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية.

وتفقّد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، القرية التراثية التي أقيمت على هامش المهرجان.

حضور قوي

وتوجّه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على رعايته لمهرجان أبوظبي البحري، وحضوره فعاليات الختام، فضلاً عن اهتمامه ودعمه المتواصل لكل أنشطة النادي.

وقال إن سباق الفورمولا- 4، الذي أقيم في اليوم الختامي، يمثل حضوراً قوياً للرياضات الحديثة في المهرجان الذي انطلق ببطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، واستقطب المهرجان الكثير من الأنشطة التي استقطبت أكثر من 6 آلاف مشارك.

وأضاف أن المهرجان حقق الهدف الذي أقيم من أجله، بالمشاركة الكبيرة، والتنافس القوي في كل البطولات والسباقات التراثية والحديثة، والتنظيم الاحترافي، وهذا يعكس النجاح الكبير للحدث، والجهود الهائلة من المنظمين، والتميز والإبداع من المشاركين كافة في المسابقات.

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