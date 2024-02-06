يوسف الحمادي يتصدر الجولة الأولى من «السباق الماراثوني للقدرة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدّر الفارس يوسف حسن الحمادي الجولة الأولى لسباق كأس سلطان بن زايد للقدرة «الماراثوني» لمسافة 163.3 كلم المصنف دولياً بنجمتين، الذي أقيم أمس، في قرية بو ذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

ويأتي هذا السباق ضمن المهرجان الذي ينظمه اتحاد الإمارات للفروسية، واشتمل على سباق للاسطبلات الخاصة أقيم يوم الجمعة، وتوجت به الفارسة ليلى المرزوقي، وسباق للسيدات أقيم يوم السبت وظفرت بلقبه الفارسة نورا القبيسي.

وجاء تفوق الحمادي بعدما قطع المسافة الإجمالية للجولة الأولى على صهوة «فيوريوس الزرياب» لاسطبلات الريف (العجبان)، وبزمن قدره 3:22:13 ساعات، وبمعدل سرعة 24.21كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله يوسف الحمادي على صهوة «اس اي تيريستر» لاسطبلات المغاوير وبزمن قدره 3:29:21 ساعات، وبمعدل سرعة 23.39كلم/ساعة.

وحل في المركز الثالث الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة الجواد «علي» لاسطبلات الريف (العجبان) وبزمن قدره 3:29:47 ساعات، وبمعدل سرعة 23.34كلم/ساعة.

وأقيمت الجولة الأولى للسباق والتي امتدت مسافة 81.6 كلم، على ثلاث مراحل، وبمشاركة 63 فارساً وفارسة، نجح 43 منهم في التأهل للجولة الثانية الأخيرة التي ستقام اليوم .

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