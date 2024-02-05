«كونتيننتال رايسينغ» يتألق بسباق «هانكوك 24 ساعة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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عاد سباق «هانكوك 24 ساعة دبي» إلى حلبة «دبي أوتودروم» الشهيرة، حيث شهدت أول من أمس فوز رائع حقّقه فريق «كونتيننتال رايسينغ» الإماراتي في مجال رياضة السيارات عبر الفوز ضمن فئة GT4 خلال السباق، ليكون الفوز الأول في تاريخ البطولة لسيارة من نوع تويوتا سوبرا.

وكان موسم سباقات التحمُّل لموسم 2024 قد انطلق مع تأكيد فريق «كونتيننتال رايسينغ» لسيطرته القوية ضمن فئة GT4، وذلك خلال سباق 6 ساعات أبوظبي الذي أقيم 20 يناير الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم فريق «كونتيننتال رايسينغ»: يشكل هذا الفوز الرائع في المناسبة الافتتاحية من سلسلة GT4 العالمية محطة بارزة لفريقنا الإماراتي، خصوصاً عند النظر إلى رحلتنا التي بدأت فقط قبل أكثر من سنة، والفوز بالبطولة على حلبة «دبي أوتودروم» الشهيرة، منحنا الكثير من الفخر والاعتزاز، ونثمن دور راعي الفريق «نوردبيرغ» لدعمهم الكبير والمستمر خلال الموسم الحالي لسباقات التحمُّل»

يذكر أن أداء «دبي أوتودروم» الشهيرة، المبهر وفوزه التاريخي بفئة GT4 في سباق «هانكوك 24 ساعة دبي» لا يستعرض فقط المستويات الاستثنائية من المهارة والمرونة التي يتمتع بها، بل يفتح أيضاً فصلاً بارزاً في قصة التميز لرياضة السيارات الإماراتية.

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