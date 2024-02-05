جودو الإمارات يختتم مشاركته في باريس جراند سلام ويتوجه إلى معسكر جورجيا

المصدر: وام

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اختتم منتخبنا الأول للجودو، أمس، مشاركته في بطولة باريس جراند سلام، حيث أحرز المركز الأول عربيا والثامن عشر عالميا، ما يعد نجاحا كبيرا حظي بالكثير من الإشادة الدولية.

وتفصيلا .. جاءت حصيلة منتخبنا الوطني ميدالية برونزية أحرزها اللاعب نارمند بيان في وزن 66 كجم، ومركز خامس للاعبتنا بشيرات خرودي التي شاركت في منافسات (وزن تحت 52 كجم)، ومركز سابع في مجموعته للاعب ظافر آرام (وزن تحت 100 كجم)، وهو ما نتج عنه في النهاية زيادة رصيد منتخبنا من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وتعد باريس جراند سلام للجودو أولى بطولات الاتحاد الدولي لعام 2024، حيث شهدت مشاركة 107 دول، وفاز بلقبها المنتخب الفرنسي برصد 6 ذهبيات، وحل ثانيا منتخب اليابان برصيد 3 ذهبيات، وثالثا منتخب ألمانيا بذهبيتين.

وسيبدأ منتخبنا هذا الأسبوع معسكره في جورجيا، في إطار برنامجه السنوي استعدادا لأولمبياد باريس، ومن المنتظر أن يشهد شهر فبراير الجاري مشاركة اللاعبين كريم عبد اللطيف (وزن تحت 73 كجم)، وظافر آرام (وزن تحت 100 كجم) في بطولة باكو جراند سلام التي تقام في أذربيجان خلال الفترة من 16 الى 18 فبراير، ويعقبها إقامة معسكر آخر في أوزبكستان استعدادا للمشاركة في بطولة طشقند جراند سلام للجودو التي تقام خلال الفترة من الأول الى الثالث من مارس المقبل.

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