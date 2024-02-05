تتويج كوبيكي وفولاذ بلقبي«سباق السيدات» في «السلم للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أحرزت البلجيكية لوتي كوبيكي، دراجة نادي شباب الأهلي لقب سباق النخبة للسيدات، وعائشة فولاذ لقب فئة الهواة الإماراتيات، أمس، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

وأعطى شارة انطلاقة السباق عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، الذي تابع المنافسات، كما حضر السباق سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا.

تحفيز

وقادت الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم، بطلة نسختي 2021 و2023، فريق «ماي ووش» للفوز بفئة الإماراتيات الهواة، حيث تواجدت طوال السباق، وحفزت المتسابقات قبل وخلال المنافسات، فكان لوجودها وتحفيزها لهن الأثر البالغ في التفوق، فقد حلت عائشة فولاذ من فريق «ماي ووش» بالمركز الأول لفئة الإماراتيات الهواة، تلتها بالمركز الثاني موزة الغفلي من فريق ماي ووش أيضاً، وبالمركز الثالث غاية المحرزي من فريق إيرويك رايسينغ. وتمكن فريق «ماي ووش» من تحقيق المركز الأول على صعيد فرق الهواة الإماراتيات، وجاء فريق الوثبة بالمركز الثاني، وفريق أيرويك بالمركز الثالث.

وحصلت موزة سالم المنصوري من فريق الوثبة على المركز الأول في فئة فوق 40 عاماً، فيما نالت عائشة فولاذ المركز الأول في «السرعة في منتصف الطريق».

وعلى صعيد فئة النخبة، جاءت لوتي كوبيكي من فريق شباب الأهلي بالمركز الأول، تلتها بالمركز الثاني لورينا ويبيس من فريق شرطة دبي، وبالمركز الثالث بيترا جونكو من فريق شرطة دبي.

وعلى صعيد ترتيب الفرق في سباق النخبة، حل فريق شرطة دبي بالمركز الأول، وشباب الأهلي بالمركز الثاني، وسولت بالمركز الثالث، وحققت لوت كوبيكي من شباب الأهلي المركز الأول في «السرعة في منتصف الطريق وجاءت هيلي فون إكت من فريق بون رايسينغ بالمركز الأول في فئة فوق 40 عاماً.

أقيم السباق لمسافة 108 كلم في منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية، وبمشاركة 150 متسابقة، في فئتي النخبة بواقع 112 متسابقة للمقيمات في الإمارات ومن تلقين الدعوة من خارج الدولة، حيث شاركت فرق من اتحادات دول مجلس التعاون ، مثل السعودية، الكويت، البحرين، ولأول مرة العراق، إلى جانب فئة المواطنات.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على دعمه لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وتوجيهاته بدعم رياضة المرأة على وجه التحديد الذي أثمر هذا النجاح لسباق السيدات، وقال: نشيد بأداء المتسابقات اللواتي قدمن أفضل وأقوى المستويات طوال السباق، وترجمن التحضيرات الكبيرة التي قمن بها للظهور بهذا الشكل المميز، وقد حرصنا على الجمع بين فئتي المحترفات والهواة في نفس السباق، لأن هذا يمنح الفرصة للاعباتنا لخوض المنافسات رفقة المحترفات ومتابعة أدائهن، بما يزيد من خبراتهن.

وأضاف: تميز بالسباق بالندية والمستويات الإيجابية رغم سرعة الرياح التي ساهمت في رفع مستوى التحدي.

وأعربت البلجيكية لوتي كوبيكي، عن سعادتها بالفوز بهذا السباق القوي، الذي شهد منافسة قوية في معظم مراحله، مشيرة إلى أن هذا السباق يعد خير إعداد بالنسبة لها ولفريق للمشاركة في طواف الإمارات للسيدات الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري.

وأكدت عائشة فولاذ، الفائزة المركز الأول في فئة فردي الهواة للإماراتيات، عن سعادتها بتحقيق لقب فئة الهواة للمرة الأولى رغم مشاركتها في أكثر من نسخة سابقة. وقالت: سعادتي غامرة، كل عام أشارك ولكن لم أوفق من قبل في حصد المركز الأول، وبالتعاون مع زميلاتي نجحت في المساهمة في حجز المركزين الأول والثاني لفريقي.

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