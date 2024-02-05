مهرا تُهدي الإمارات أول ذهبية في «ألعاب الأندية العربية للسيدات»

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

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أهدت مهرا عبدالله ملا لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية، الإمارات أول ميدالية ذهبية، في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة المقامة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وجاءت الميدالية الذهبية في فردي سلاح «السابر» في أول أيام منافسات المبارزة، وتغلبت مهرا في المباراة النهائية على زميلتها أصيلة درويش التي أهدت الإمارات الميدالية الفضية، وحلت في المركز الثالث ماري أكسم وحنين الحمود من نادي الشرطة السوري.

وحققت لاعباتنا فضيتين وبرونزية أخرى في منافسات السلاح، حيث نالت شيخة يوسف فضية «الآيبيه»، وكل من حمدة أحمد وخديجة حمدان فضية وبرونزية «الفلوريه»، ليرتفع حصاد الإمارات إلى 5 ميداليات «ذهبية و3 فضيات وبرونزية».

وشهدت منافسات الفردي سيطرة لاعبات سلطنة عمان، بحصدهن ذهبيتين وبرونزية، وتوجت جنى محمد بذهبية «الآيبيه»،ونالت لاعبتنا شيخة يوسف الفضية، وكل من السورية أفروديت حاتم، والعمانية إسراء سيف البرونزية.

وحققت العمانية إسراء سيف ذهبية الـ «فلوريه» ونالت لاعبتنا حمدة أحمد الفضية، وذهبت البرونزية إلى لاعبتنا خديجة حمدان والبحرينية سمية خالد. وفي الكرة الطائرة فاز فريقي سلوى الصباح الكويتي، والشارقة لرياضة المرأة، بثلاثية على «دي لاسال» الأردني، و«تل درة» السوري .

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