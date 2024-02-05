250 لاعباً ولاعبة في «الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ» 9 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عن تنظيم منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات، خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، بجزيرة الحديريات بأبوظبي، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة، من 42 نادياً على مستوى الدولة.

وتقام البطولة في إطار أجندة اتحاد اللعبة، ومسابقات موسمه الرياضي الساعي لمواصلة خطط التطوير والارتقاء بمسيرة مواي تاي الإمارات، ودعم مستويات اللاعبين.

ويتضمن برنامج البطولة، البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين الخميس المقبل، ومن ثم انطلاقة المنافسات، اعتباراً من اليوم الذي يليه، الجمعة.

وأكد فهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، على وجود إقبال كبير على المشاركة في البطولة من قبل اللاعبين والأندية، حيث وصل عدد المسجلين إلى 250 لاعباً ولاعبة من 42 نادياً، بعد إغلاق عمليات التسجيل، وتمثل المشاركة الكبيرة خير دليل على التفاعل الكبير مع بطولات الاتحاد وأهميتها.

وقال: «حريصون على مواصلة تنظيم البطولات والبرامج التي تسهم في تعزيز تواصل اللاعبين والأندية مع النشاطات والمسابقات، بحسب الفئات العمرية المعتمدة».

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