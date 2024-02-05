بن ثعلوب يدعو «أسرة الجودو» بالعالم للمشاركة في مونديال أبوظبي   

المصدر: باريس - وام

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دعا محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو «أسرة الجودو» في العالم، والاتحادات الوطنية الأعضاء، للمشاركة في بطولة العالم لفردي الكبار والفرق المختلطة، «مونديال أبوظبي» الذي تستضيفه الدولة من 18 إلى 24 مايو المقبل، وبعد آخر المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، مشيداً بالتنظيم الجيد لبطولة «باريس غراند سلام»، كما تمنى النجاح لفرنسا في استضافة الأولمبياد.

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لبطولة «باريس غراند سلام» للجودو ، بصالة «باريس الكبرى»، بحضور رئيسي الاتحادين الدولي والفرنسي، وناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، وأمين صندوق الاتحاد الدولي.

ونقل التميمي للحضور تحيات محمد بن ثعلوب الدرعي، مؤكداً أن بطولة« باريس غراند سلام»، حدث استثنائي، باعتبارها النسخة الاحتفالية الخمسين، وعام عودة الألعاب الأولمبية إلى باريس.

من جانب آخر، يختتم اليوم منتخب الجودو مشاركته في البطولة ، بمنافسات الوزن الثقيل، بمشاركة اللاعبين جريجوري أرام «وزن تحت 90 كغم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كغم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كغم».

وخسر كريم عبد اللطيف في منافسات «وزن تحت 73 كغم»، ، بمشاركة 10 لاعبين من المصنفين، كما خسر طلال شفيلي أمام بطل أذربيجان زليم تاكيف، في منافسات «وزن تحت 81 كغم»، بسبب تأثره بتجدد إصابة «الكاحل»، بعد تخطيه غامبا بطل إيطاليا، والفنلندي ايتو ابهانامكي.

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