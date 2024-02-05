رقم جديد لزهرة الهاشمي في «آسيا للأثقال» 

المصدر: طشقند - وام

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حققت زهرة الهاشمي، لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، رقماً شخصياً جديداً في أول ظهور لها ببطولة آسيا، المقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 192 رباعاً ورباعة من 29 دولة، يتنافسون على نيل بطاقات التأهل إلى أولمبياد «باريس 2024».

وحسنت الهاشمي، رقمها الشخصي، في منافسات وزن 49 كلغم، من 52 كلغم الذي حققته بالبطولة العربية في القاهرة أكتوبر الماضي، إلى 60 كلغم في البطولة الآسيوية. من ناحية أخرى يخوض منذر الجسمي اليوم منافسات وزن 67 كلغم، ساعياً إلى تحسين أرقامه الشخصية ضمن الخطة الموضوعة من الجهاز الفني، لتطوير أرقام اللاعبين والاحتكاك مع نخبة من نجوم العالم.

وأكد ماهر القربي عضو الجهاز الفني لنادي أبوظبي لرفع الأثقال، المتواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب بالبطولة، أن البطولة محطة تقييمية بعد فترة إعداد للاعبة زهرة استمرت شهرين، قدمت خلالهما مستوى جيداً وطورت أرقامها.

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