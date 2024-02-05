«كوماندو جروب» بطل «الإمارات لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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توجت أكاديمية كوماندو جروب، بلقب بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وحلّت أكاديمية A.F.N.T وصيفاً، ونال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.

شارك في تتويج الفائزين عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بحضور يوسف البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد المهيري، نائب رئيس دعم الأعمال لدى دائرة دعم الأعمال في أدنوك البحرية، وفهد الشامسي، الأمين العام للاتحاد.

وأكد فهد الشامسي نجاح البطولة في تحقيق أهدافها التنظيمية والفنية والجماهيرية، خصوصاً على صعيد تقديم منافسات عالمية المواصفات تميزت بالمهارات العالية والجاهزية البدنية والنفسية، إضافة إلى استقطابها لنخبة نجوم البساط المحترفين من مختلف دول العالم، لا سيما من حملة الحزامين الأسود والبني، وقال: شكّلت البطولة بداية قوية تدعو للتفاؤل بالموسم الجديد، ووفرّت منصة نموذجية لاكتشاف المواهب، وشهدنا بروز لاعبين موهوبين يتمتعون بالكفاءة والإمكانات العالية

ونوّه الشامسي بالأداء المتميز للاعبي الإمارات في الفئات المختلفة وخصوصاً فئة المحترفين، لافتاً إلى أن الإمارات تواصل إنتاج المواهب والأبطال وتقود مسيرة تطور رياضة الجوجيتسو على الصعيد الدولي.

وأكّد طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن الإقبال الكبير للمشاركة في البطولة يعكس وعي الأندية والأكاديميات بأهميتها في رفع تصنيفها وتعزيز حظوظها بالفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو المخصصة لأفضل أكاديمية دولية في نهاية الموسم، إلى جانب دورها في تطوير أداء اللاعبين ورفع جاهزيتهم وصقل مواهبهم.

وأكد تياجو باريتو، مدرب الجوجيتسو في أكاديمية كوماندو جروب، أن لاعبي الأكاديمية يستحقون اللقب، وقدموا أداءً متميزاً وظهروا بمستويات فنية جيدة وإصرارعلى الفوز.

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