«كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» تشهد تألق «ربدان»

المصدر: دبي - وام

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شهدت انطلاقة أشواط «العامة مفتوح» ببطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» منافسة قوية بين نخبة الصقارين على المستويين المحلي والخليجي، وينظم الحدث الكبير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية.

وشهد اليوم الأول تحقيق الفريق الإماراتي «ربدان» ثنائية الرمز بتتويجه بشوط الرمز في منافسات جير شاهين جرناس، وبشوط الرمز للجير تبع جرناس، كما شهدت المنافسات تألقاً قطرياً في أشواط جير شاهين، وتفوق حمد العرجاني في شوط الرمز فرخ، محققاً المركزين الأول والثاني بواسطة الطير «متروك» بزمن 18.931 ثانية، والطير «الشامخ» بزمن 19.172 ثانية على التوالي، وذهب المركز الثالث إلى سالم الهاجري بالطير «سارمات» بـ19.291 ثانية.

وفاز الفريق الإماراتي «ربدان» بشوط الرمز في منافسات جير شاهين جرناس بالطير «ذهب» بزمن 19.544 ثانية، وجاء حمد العرجاني بالمركز الثاني بالطير «النجاشي» بـ19.650 ثانية، يليه سيف جمال الحريز بالطير «عجيب».

وعادت قطر لتحقق لقب شوط جير تبع بحصولها على رمز الفرخ من خلال عبدالعزيز المعاضيد بالطير «أر بي جي» بزمن 19.125 ثانية، وحصد راشد بن سرود المركزين الثاني والثالث من خلال الطيرين «البنتلي» و«الشاعر» على التوالي.

وأكد فريق «ربدان» حضوره القوي على منصات التتويج من خلال تحقيقه شوط الرمز للجير تبع جرناس بالطير «24» بزمن 18.216 ثانية، وجاء سيف الحريز بالطير «مرشح» ثانياً، و«دبي» بالطير «3779» ثالثاً.

وتنطلق بعد غدٍ منافسات «جير تبع» والقرموشة.

وتقدم راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالشكر لجميع الجهات الحكومية، التي تسهم بفضل تسهيل الإجراءات والتعاون الكبير في زيادة المشاركة من الأشقاء الخليجيين، ومن أبرزها وزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة مطارات دبي، والمنافذ الحدودية بالدولة، معتبراً إياهم شركاء نجاح الحدث التراثي الكبير، وقال: حرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على الوقوف على جميع احتياجات الصقارين قبل وخلال دخولهم الدولة للمشاركة، ومساعدتهم في تأمين الاحتياجات اللازمة، لأن الهدف الأهم هذه التجمعات التراثية، والاحتفاء برياضات الآباء والأجداد.

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