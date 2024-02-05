شباب الأهلي بطل «نزوى لدراجات الطريق»

المصدر: دبي - البيان

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فاز شباب الأهلي بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار، بسباق نزوى للطريق، الذي نظمه اتحاد الإمارات للدراجات، بمشاركة 83 دراجاً من 12 نادياً، وحقق بول غريغا المركز الأول، يليه ثانياً سيف معيوف، وجابر المنصوري، وفاز أسامة صباهي من نادي أبوظبي بالمركز الأول، في فئة تحت 23 سنة، يليه حمدان حسن ويوسف الشحي «شباب الأهلي».

وفاز نيكولاي اسليموفيتش، من نادي أبوظبي بالمركز الأول، في سباق الشباب، وحل عبد الله علي «الشارقة» ثانياً، وحمدان الكتبي «الحمرية» ثالثاً.

توج الفائزين منصور بوعصيبه رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، بحضور الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد.

وأشاد منصور بوعصيبه، بقوة السباق، وأكد أنه يأتي امتداداً لمشاركة دراجي المنتخب في طواف الشارقة الدولي، استعداداً للمشاركات المقبلة، وقال: حرص الاتحاد على تنظيم سباق الشباب وفئة تحت 23 سنة مع سباق الكبار، لضمان أفضل احتكاك للدراجين الصاعدين، وتكوين قاعدة منتخبات قوية.

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