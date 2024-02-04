أُنس جابر تنتظر إيما رادوكانو في «مبادلة أبوظبي للتنس»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تنطلق، اليوم، منافسات الدور الأول من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، التي تقام في نسختها الثانية بمجمع التنس الدولي، بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 11 الجاري، ضمن بطولات رابطة محترفات التنس فئة 500 نقطة.

وجنبت القرعة الرئيسة للبطولة النجمة التونسية، أُنس جابر، المصنفة السادسة عالمياً، اللعب في الدور الأول، باعتبارها من المصنفات الأربع الأوائل في البطولة، إلى جانب ثلاث لاعبات هن، الكازاخستانية يلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالمياً، والتشيكية باربورا كريتشيكوفا، المصنفة الـ11، واليونانية ماريا ساكاري المصنفة الـ9 على العالم.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مبكرة منتظرة من العيار الثقيل، إذ وضعت القرعة أُنس جابر في مواجهة محتملة في دورالـ16 أمام البريطانية إيما رادوكانو بطلة أمريكا المفتوحة السابقة، 21 عاماً، والتي تحتاج أولاً إلى تجاوز التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة الـ36.

وتسعى أُنس جابر إلى ظهور قوي في البطولة بعد خروجها المبكر من بطولة أستراليا المفتوحة، وتعول على الدعم الجماهيري الذي يتوقع أن تحظى به في أبوظبي من أجل تحقيق لقبها الأول في أبوظبي.

وتعود رادوكانو إلى الواجهة من جديد هذا الموسم بعدما غابت عن المنافسات منذ إبريل الماضي واحتاجت لعملية جراحية في معصمها وكاحليها، إذ تسببت الإصابة في تعثر تقدم رادوكانو منذ فوزها التاريخي ببطولة أمريكا المفتوحة عام 2021، وستكون المواجهة المحتملة بين أُنس جابر ورادوكانو، في حال فوز الأخيرة على بوزكوفا، هي المواجهة الثانية بين اللاعبتين في أبوظبي بعدما تنافستا في النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي.

ووضعت القرعة اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، في مواجهة قوية محتملة ضد يلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة، إذ حصلت أوساكا المتوجة أربع مرات ببطولات غراند سلام الكبرى على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، وتبحث عن عودتها بعد أن غابت عن موسم 2023، وإذا نجحت أوساكا في عبور الدور الأول ستكون على موعد مع لقاء ناري مع ريباكينا المرشحة للمنافسة على اللقب.

تصفيات

وكانت التصفيات التأهيلية شهدت خسارة اللاعبة السعودية يارا الحقباني التي شاركت ببطاقة دعوة، أمام الإسبانية سارة سوربيس تورمو بمجموعتين للاشيء وبنتيجة 6-1 و6-0.

وفازت البريطانية هيذر واتسون، بطلة ويمبلدون للزوجي المختلط، على الأمريكية صوفيا كينين، التي وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، إذ بعد خسارة واتسون المجموعة الأولى 3-6، نجحت في العودة بقوة وتفوقت في المجوعتين الثانية والثالثة 6-1 و6-1.

قدرة

وأكد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن تنظيم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي يثبت مجدداً قدرة أبوظبي على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ويأتي نتيجة طبيعية لثقة الاتحادات والمؤسسات والهيئات الرياضية العالمية بالتنظيم المبهر، لتصبح البطولة واحدة من أبرز البطولات العالمية في رزنامة الفعاليات التي تستضيفها العاصمة على مدار العام، وفق أعلى المعايير الاحترافية والعالمية.

وأشاد العواني بمبادرة «الطريق نحو مبادلة أبوظبي المفتوحة» المجتمعية، التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي على هامش فعاليات النسخة المرتقبة من البطولة العالمية، والتي تهدف إلى الارتقاء برياضة التنس في الإمارات من خلال تطوير المواهب المحلية من اللاعبين واللاعبات الناشئين.

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