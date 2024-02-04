الجزيرة يكسب مليحة وتعادل الوصل وشباب الأهلي بأقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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جاء ختام الجولة الرابعة بالدور التمهيدي بدوري رجال اليد مثيراً عندما عاندت الأرض أصحابها، وحسمت في الدقائق الأخيرة من عمر مباراتا الجولة، والتي أسفرت عن فوز الجزيرة على مليحة بفارق هدف 26/ 25، وتعادل شباب الأهلي مع الوصل 25/25.

لم يسعف الأداء المميز لأصحاب الأرض فريق مليحة الذي قدم مباراة كبيرة ومميزة فرض أسلوبه لعباً ونتيجة على ضيفه فريق الجزيرة معظم فترات المباراة وخاصة في بداياتها والتي وصلت إلى 8/ 2، ورغم تضييق الفارق يحافظ مليحة على أفضلية التقدم بنهاية الشوط الأول 12/ 9.

واستمرت السيطرة والمحافظة على التقدم لأصحاب الأرض لغاية الدقيقة العشرين التي شهدت طفرة لفريق الجزيرة ليدرك التعادل وتبادل التقدم خلال الدقائق الخمس الأخيرة التي شهدت خطف الجزيرة لهدف التقدم والفوز 26 / 25 وسط دهشة أصحاب الأرض بختام اللقاء الذي أداره الدولي عمر الزبير وراشد إسماعيل.

ولم يختلف الحال في المباراة الثانية التي شهدت تفوقاً للضيف فريق شباب الأهلي على صاحب الأرض فريق الوصل معظم فترات المباراة

وخاصة في الشوط الأول الذي غاب الوصل عند بداياته وحسمه الضيوف بنتيجة 14/ 11، وعزز شباب الأهلي التقدم بالشوط الثاني موسعاً الفارق 19/ 13 وينشط بعدها الوصل ويعود للمباراة ويدرك التعادل وتبادل التقدم لينجو شباب الأهلي من الخسارة عندما أدرك هدف التعادل 25 من رمية جزاء بدواعي الخطأ التكتيكي بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وأدار المباراة الحكمان شهاب أحمد وسلمان عبدالله.

وبختام الجولة اعتلى القمة والصدارة فريقا العين والجزيرة ولكل منهما 9 نقاط وشباب الأهلي ثالثاً بفارق الأهداف عن مليحة الرابع ورصيد كل منهما 8 نقاط، والنصر خامساً 6 نقاط والوصل سادساً 5 نقاط ودبا الحصن السابع 3 نقاط والشارقة الغائب حتى الآن عن المشاركة ثامناً وبدون رصيد.

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