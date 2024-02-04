معسكر ناجح لطائرة الناشئين في عجمان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اختتم المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة، بقيادة المدرب الوطني إبراهيم المناعي، ومساعده محمد عتيق خلفان، معسكره في عجمان استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الدولة من 16 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

وأكد الجهاز الفني نجاح المعسكر في تحقيق الأهداف، وإعداد اللاعبين بشكل جيد. شارك في المعسكر اللاعبون يوسف درويش وعلي صالح ويوسف المازمي وراشد محمد (شباب الأهلي)، وخالد خليفة محمود وعبدالله محسن (الوصل)، وحمدان جمعة وعلي الفلاحي (العين)، وعلي بن حسين ويوسف قاسم (النصر)، ومحمد البلوشي وعبدالله محيي (عجمان)، وأحمد مزاحم ومايد جاسم (بني ياس)، وفيصل سلطان (اتحاد كلباء).

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