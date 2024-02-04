فريق الحبتور بطل كأس دبي الفضية للبولو 2024

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور بطلاً لكأس دبي الفضية للبولو 2024 بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق الإمارات بنتيجة 10 أهداف مقابل 8 أهداف في مباراة من خمسة أشواط وبهانديكاب 20 جول، كما شهد اليوم الختامي فوز فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور بكأس الترضية، بعد تغلبه على فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش بنتيجة 13 هدفاً مقابل ستة أهداف.

في المباراة النهائية، لعب الفريقان بحذر شديد منذ البداية لينتهي الشوط الأول بتقدم الحبتور بهدف وحيد، وأدرك بعدها فريق الإمارات التعادل في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث يحرز فريق الإمارات هدفاً ثانياً، وسرعان ما يمطر فريق الحبتور شباكه بثلاثة أهداف ليرفع رصيده إلى ستة أهداف، وفي الشوط الرابع يرفع الحبتور رصيده إلى 9 أهداف مقابل 3 أهداف للإمارات.

وفي الشوط الخامس الأخير نجح فريق الإمارات في إحراز 4 أهداف، لينتهي اللقاء بفوز فريق الحبتور بنتيجة 10 مقابل 8 أهداف، وحصد الكأس الغالية.

عقب المباراة النهائية، توجت ندا رويفيري، رئيسة «إنسجينا» الراعية للحدث، ومحمد المر الحريز، الفرق الفائزة وأصحاب الألقاب، وكانت البداية بفريق ذئاب دبي كافو بطل كأس الترضية، ثم فريق الإمارات وصيف الكأس الفضية، ثم فريق الحبتور البطل المتوج، كما تم تكريم حكام البطولة، ونال اللاعب خوان جوريتشي، من فريق الحبتور، جائزة أفضل لاعب، ونال الخيل بوكاهونتاس الذي امتطاه خوسيه أرايا جائزة أفضل مهر لعب، وفاز أريزونا الذي امتطاه لوكين مونتيفيردي بجائزة أفضل مهر لعب للسلالة الأرجنتينية.

على جانب آخر، تعقد اللجنة المنظمة لكأس دبي الذهبية للبولو 2024 مؤتمراً صحافياً في العاشرة من صباح اليوم بقاعة أبراج بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بحضور ممثلي الفرق الستة المشاركة، وهي: الإمارات وبنجاش وذئاب دبي كافو وغنتوت والحبتور ومهرة، وسيتم خلال المؤتمر إجراء قرعة المباريات للنسخة الـ15 من البطولة.

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