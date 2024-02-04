مهرا تهدي الإمارات ذهبية «السابر» في «مبارزة» الأندية العربية للسيدات

المصدر: الشارقة -عماد الدين إبراهيم

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في يومها التنافسي الثاني دخلت النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مرحلة حصد النقاط وظهور معالم المراحل المتقدمة، حيث أهدت لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية، مهرا عبدالله ملا، الإمارات أولى ميدالياتها الذهبية، بانتزاعها، أمس السبت، صدارة فردي سلاح «السابر» في أولى أيام منافسات المبارزة.

وفي الكرة الطائرة ابتسمت ضربة البداية بوجه فريقي كرة الطائرة لناديي سلوى الصباح الكويتي، والشارقة لرياضة المرأة الإماراتي، بتغلبهما بالنتيجة ذاتها بثلاثية نظيفة، جاءت للاعبات الكويت على حساب «دي لاسال» الأردني، وللإماراتيات على «تل درة» السوري، فيما دشن فريق الأهلي البحريني مشواره في منافسات كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بفوز مستحق على غاز الشمال العراقي، جاء بنتيجة (88-83)، في مباراة جمعتهما، اليوم الأحد، على صالة نادي البطائح بالشارقة.

وجاءت ذهبية مهرا بتغلبها في المباراة النهائية على زميلتها أصيلة درويش، التي أهدت بدورها الإمارات الميدالية الفضية، وحلت في المركز الثالث للمنافسة ذاتها ماري أكسم وزميلتها حنين الحمود لاعبتا نادي الشرطة السوري.

ثلاث ميداليات

وشهدت منافسات الفردي هيمنة للاعبات سلطنة عمان، بحصدهن ثلاث ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وبرونزية، حين توجت جنى محمد الشرجية بذهبية سلاح «الآيبيه» بعد مباراة رائعة مع الإماراتية شيخة يوسف، التي جاءت في المركز الثاني، وحلت في المركز الثالث كل من السورية أفروديت حاتم، والعمانية إسراء سيف، وشارك في هذه المسابقة 16 لاعبة من 6 أندية.

وجاءت ثاني الميداليات الذهبية للاعبات سلطنة عمان في سلاح الـ «فلوريه»، عبر اللاعبة إسراء سيف، بعد منافسة قوية مع الإماراتية حمدة أحمد، التي اكتفت بالفضية، وذهب المركز الثالث للإماراتية خديجة حمدان، والبحرينية سمية خالد، وشارك في هذه الفئة 11 لاعبة.

البطلة مهرا

وقالت الإماراتية مهرا عبدالله ملا (20 عاماً) لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية: «الذهبية هي الأولى في الألعاب العربية، وأعتبرها نقطة انطلاق مهمة في مسيرتي»، مشيرة إلى أنها تعلمت المبارزة من أختها الصغرى، وقالت: «طموحاتي عالية بتحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وأستمتع جداً مع (السابر)».

عمل منظم

بدورها عبرت الفتاة الذهبية جنى محمد (13 عاماً) عن سعادتها بالميدالية الذهبية رقم 13 في مسيرتها مع اللعبة، التي انطلقت في عام 2020 قائلة: «ورائي جهد كبير، سواء من أسرتي أو المدربين، وكذلك رغبتي في التطور السريع من خلال ممارسة هذه اللعبة، التي تسهم كثيراً في اتخاذ القرار السريع، فدائماً أنا لا أفكر إلا في المركز الأول».

وفي السياق ذاته قالت اللاعبة إسراء سيف السيابي (15 عاماً): «بدأت اللعبة منذ انطلاقتها ولدي عدد كبير من الميداليات من مشاركات مختلفة محلية وخارجية، وأشعر بالفخر لفتيات السلطنة عندما أصعد على منصات التتويج، وطموحي أن أوجد في الأولمبياد».

عمل منظم

وأشاد التونسي هشام كرشود مدرب منتخب السلطنة بما قدمته المبارزة العمانية وقال: «البعض يرى أنها مفاجأة، ولكنني أرى أنها نتيجة عمل منظم، وبرنامج على أسس علمية ونحن أبطال غرب آسيا العام الماضي تحت 15 عاماً، والبراعم، وهذا العام تم تتويجنا بذهبية تحت 15 عاماً والبراعم، ولدينا تأسيس على أرض صلبة».

وقال: «المبارزة في عُمان منذ 4 سنوات، و10 أشهر، وخلال هذه الفترة نجحنا في أن نوجد بقوة في كل المحافل، التي شاركنا فيها، وأصبح للعبة صدى متميز في أرجاء السلطنة، ومع تحقيق الميداليات الملونة في المشاركات الخارجية تزداد حصيلتنا من الراغبين في الوجود والمشاركة في هذه الرياضة، وهناك تعاون كبير خاصة أن أرض عُمان لديها مواهب، ولكن الرياضة أصبحت استثمار، وهو ما نبحث عنه مستقبلاً من خلال دعم هؤلاء اللاعبات».

منصات التتويج

من جانبها عبرت سالم الإسماعيلية رئيسة وفد سلطنة عمان، نائبة رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين، خبيرة رياضة المرأة بوزارة الرياضة والثقافة عن سعادتها بما تحقق في منافسات الفردي قائلة: «إذا أردنا أن نكون على منصات التتويج لا بد أن تكون هناك معسكرات واحتكاكات كثيرة، ومع الوقت لا بد أن نتعلم من الأخطاء، لكي نصل إلى الذهب، وليس وليدة اللحظة، بل نتيجة عمل منظم مع مدرب متمكن، وبطل أولمبي وهو التونسي هشام كرشود، وفريقنا عائد من مشاركة آسيوية، حققنا فيها ميداليات أيضاً».

تدريب مستمر

وأضافت: «نحن في تدريب مستمر، ونجد الدعم الكبير من الأسرة، وهو ما يعطينا كمسؤولين الدعم والمرحلة المقبلة، سيكون هناك انطلاقة مهمة لهذا الجيل الصغير، الذي يحقق لنا الذهب والفضة والبرونز في كل المشاركات، ولا بد من أن نخطط معهن للاستدامة، وما يتحقق من ميداليات سوف يرتقي باللعبة، وبمن يمارسها».

وتابعت: «هناك مخطط بالسلطنة بأن نستقطب العدد الأكبر في الـ 11 محافظة لممارسة اللعبة، وأيضاً إدراجها في الأندية، خاصة أنها حالياً يتم ممارستها خلال مراكز خاصة، ونخطط لأن نصل بعدد الأندية، التي تمارس اللعبة ما بين 6 إلى 8 أندية».

«الأهلي البحريني» يدشن حلم «السلة»

دشن فريق الأهلي البحريني مشواره في منافسات كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بفوز مستحق على غاز الشمال العراقي، جاء بنتيجة (88-83)، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، على صالة نادي البطائح بالشارقة، في افتتاح الجولة الثانية من الدور التمهيدي، في ثالث أيام الدورة، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في نسختها السابعة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، ينافسن على ألقاب ثمانية ألعاب أولمبية.

غياب بحريني

وغاب الأهلي البحريني عن الجولة الافتتاحية لخضوعه لمرحلة الراحة، في ظل اقتصار منافسات كرة السلة على سبعة أندية، تتنافس في الدور التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تسفر في ختامه عن تحديد هويتي المتصدر والوصيف المتأهلين حصراً للمباراة النهائية في اليوم الختامي للدورة.

ولعبت الرميات الحرة عاملاً مؤثراً في تحقيق لاعبات الأهلي البحريني لانتصارهن الصعب، بتحقيقهن نسبة نجاح عن هذه الرميات بلغت 70%، مقارنة باكتفاء لاعبات غاز الشمال العراقي بنسبة نجاح اقتصرت على 65%.

فارق مريح

وفرطت لاعبات غاز الشمال العراقي بفرصة إنهاء الربع الأول متفوقات بفارق مريح ونتيجة (21-13)، بعد أن استطاعت لاعبات الأهلي البحريني العودة تدريجياً بالفارق، ورسم مشوار انتصارهن الصعب، بتفوقهن بنتائج الربعين الثاني والثالث، ومن ثم الربع الرابع والأخير (19-16 و32-28 و24-18).

الخسارة الثانية

ويذكر أن فريق غاز الشمال العراقي تجرع خسارته الثانية على التوالي، عقب هزيمته في اليوم الافتتاحي، أمس السبت، على يد فريق العاصمة السعودي بنتيجة (65-79).

ويواصل الفريقان، يوم غد (الاثنين)، مشوراهما في الدور التمهيدي، حيث يخوضان ثالث جولات هذا الدور بلقاء الأهلي البحريني في الحادية عشرة صباحاً صاحبات الضيافة؛ فريق الشارقة الرياضي للمرأة، على أن يدخل فريق غاز الشمال العراقي في اختبار صعب في الثالثة ظهراً بلقاء حاملات اللقب فريق نادي الفحيص الأردني.

ضربة البداية تبتسم بوجه «الشارقة لرياضة المرأة» في «الطائرة»

ابتسمت ضربة البداية بوجه فريقي كرة الطائرة لناديي سلوى الصباح الكويتي، والشارقة لرياضة المرأة الإماراتي، بتغلبهما بالنتيجة ذاتها بثلاثية نظيفة، جاءت للاعبات الكويت على حساب «دي لاسال» الأردني، وللإماراتيات على «تل درة» السوري، في مباراتين، احتضنتهما صالة نادي خورفكان، اليوم الأحد، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية، ضمن مسابقات ثالث أيام دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، ينافسن على ألقاب ثمانية ألعاب أولمبية.

هيمنة مطلقة

وتمكنت لاعبات سلوى الصباح الكويتي من تحقيق انتصارهن ببسط هيمنتهن المطلقة على نتائج الأشواط الثلاثة للمباراة بواقع (25-16 و25-12 و25-13)، في المقابل عانت لاعبات الشارقة لإنهاء الشوط الأول بواقع (25-21)، وتكرر الأمر ذاته لحسم ثاني أشواط المباراة بالنتيجة ذاتها (25-21)، قبل أن يؤكدن جدارتهن بشوط ثالث حسم نتيجته بواقع (25-12).

الإثارة تعود للمجموعة الأولى

وتتواصل، غداً الاثنين، منافسات كرة الطائرة، بانطلاق الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بإقامة مباراتين، تنطلق الأولى في العاشرة صباحاً، وتجمع فريقي سبورتنيغ المصري وبيبلوس اللبناني، في مباراة يتطلع إليها كلا الفريقين لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، والانفراد بصدارة فرق المجموعة.

مواجهات ساخنة

وتحمل ثاني المواجهات عنوان التعويض، حيث يلتقي فريقا أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي، وفريق أكاد عنكاوا العراقي، في مباراة يتطلع إليها الفريقان لتسجيل الانتصار الأول، بعد تعثر الإماراتيات في مباراتهن الافتتاحية، أمس السبت، أمام «سترونغ المصري» بنتيجة (3-0)، وخسارة الفريق العراقي بالنتيجة ذاتها أمام «بيبلوس اللبناني».

تعويض الخسارة

ووصف حساسان كوركيس مدرب فريق أكاد عنكاوا العراقي مباراة فريقه بتصحيح المسار، وقال: «نواجه تحدي تعويض أخطاء المواجهة الأولى، التي تسببت بالخسارة، حيث تم العمل على تصحيح تلك الأخطاء بعدد من الجمل التكتيكية، ونتطلع للعودة لتقديم مباراة أفضل، وتحقيق نتيجة إيجابية».

كتاب مفتوح

بدوره كشف ايلي النار مدرب بيبلوس اللبناني عن أسرار فوزه في الجولة الماضية على فريق أكاد عنكاوا العراقي بأنه سبق له أن لعب معهم ودياً في الكويت، مما جعله يتعرف عليهم عن قرب، ووضع لهم الخطط المناسبة فكان الفو، لافتاً إلى أن نفس الأمر سيتعامل به أمام فريق سبورتنج المصري، حيث تم تصوير فيديو متكامل لمباراتهم أمام فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي، وهو الأمر الذي سيجعل المباراة عبارة عن كتاب مفتوح.

البحرينية موزة عبدالرحيم تحصد ذهبية المسدس

انتزعت البحرينية موزة عبدالرحيم علي، اليوم الأحد، الميدالية الذهبية في مسابقة "المسدس" لمسافة 10 أمتار في افتتاح منافسات الرماية، ونالت موزة عبد الرحيم الميدالية الذهبية، بعدما حسمت المركز الأول بجدارة، عقب منافسة قوية مع الكويتية غزلان حسن، إذ استمر التنافس بينهما حتى التصويبة الأخيرة التي ابتسمت في وجه البطلة البحرينية، بتحقيقها مجموع نقاط بلغ (234.3) نقطة، بينما جاءت في المركز الثاني غزلان حسن بمجموع نقاط بلغ (231.9) نقطة لتحصل على الميدالية الفضية، وحلت في المرتبة الثالثة العمانية وضحة البلوشي بمجموع نقاط بلغ (210.9) نقطة وحصلت على الميدالية البرونزية.

المركز الرابع

في المقابل جاءت في المركز الرابع العراقية نور محمد بمجموع نقاط بلغ (189.8) نقطة، وتبعتها في المركز الخامس الإماراتية غاية شهيل بمجموع نقاط (168.2) نقطة، وفي المركز السادس الكويتية إسراء باهمان بمجموع نقاط (151.5) نقطة، وسابعة العمانية سهير الجهماني بمجموع نقاط (125.1) نقطة، وفي المركز الثامن العراقية فاطمة عباس بمجموع نقاط (103.7) نقطة.

صدارة كويتية

وكانت التصفيات قد شهدت حصول راميات الكويت على المركز الأول عن طريق كل من غزلان حسن وإسراء باهمان وأثاري البلوشي بمجموع نقاط (1647.26) نقطة، وحل في المركز الثاني راميات العراق فاطمة عباس ونور محمد وأية خلدون بمجموع نقاط (1644.27) نقطة، وفي المركز الثالث راميات عمان سهير الجهماني ووضحة البلوشي وحورية اليحيائي بمجموع نقاط (1637.27) نقطة)، وراميات البحرين في المركز الرابع موزة عبدالرحيم علي وعائشة هلال البريكي وبدرية إبراهيم بمجموع نقاط (1630.30) نقطة، وفي المركز الخامس راميات قطر العنود جمال الكعبي وصافية محمد ونوف عبدالرحمن بمجموع نقاط (1537.15) نقطة، وفي المركز السادس راميات الإمارات غاية شهيل وعلياء عمر عمران وسايد سالم بمجموع نقاط بلغ (1569.20) نقطة.

من جهة أخرى تحصل الفرق المشاركة في منافسات الرماية على راحة يوم غدٍ، بينما تقام بعد غدٍ مسابقة البندقية لمسافة 10 أمتار في ميدان الرماية بنادي الذيد، حيث تنطلق المنافسات في العاشرة صباحاً، على أن يقام النهائي في الواحدة مساءً.

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