ختام بطولة كايت سيرف في جزر دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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شهد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، منافسات اليوم الأول من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف»، التي تختتم اليوم في شواطئ جزر دبي.

وسجلت المنافسات التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن «يوم دبي البحري 2024»، بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم، بشعار «قصص لا تنسى»، بداية ناجحة، وسط إقبال كبير من محبي وعشاق رياضة ألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف».

نجاح

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بالنجاح الفني والتنظيمي الذي رافق انطلاقة الحدث الكبير، والذي يعد أول الفعاليات في روزنامة موسم بطولات لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء لعام 2024، مؤكداً أن الإقبال الكبير يعكس التزايد المستمر في قاعدة الممارسين، ما يدلل على الانتشار السريع لهذه الرياضة في شواطئ دولتنا.

كما أثنى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، على الدور الذي يلعبه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تطوير الرياضات البحرية المختلفة، من خلال حرصه على التنوع، وزيادة الممارسين، وتحفيزهم عبر البطولات المتنوعة، مع مراعاة الظروف وطبيعة كل حدث، خاصة رياضة كايت سيرف، التي تحتاج إلى معدل سرعات محدد، يرفع من وتيرة التنافس.

ألقاب

وشهدت منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات-كايت سيرف- في اليوم الأول، التنافس على ألقاب فئتين الأولى توين تيب «رجال وسيدات ومواطنين وناشئين»، والثانية الاستعراض الحر «رجال وسيدات ومواطنين وناشئين».

وخطف نجوم منتخبنا الوطني الأضواء في منافسات فئة توين تيب لفئة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصدر بطلنا راشد أحمد الفلاسي الترتيب، وحل بعده في المركز الثاني بطلنا محمد عبيد المنصوري، بينما تألق بطلنا الصاعد عبدالله المحيربي في فئة الناشئين، منفرداً بالصدارة.

هذا، وتختتم اليوم منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف»، مع إقامة منافسات فئتي «هايدروفويل رجال وسيدات ومواطنين وناشئين»، ووينيغ فويل «رجال وسيدات ومواطنين».

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